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Remco Evenepoel ganó la etapa 15 del Tour de Francia que tuvo el abandono por caída de Jonas Vingegaard

A 22 kilómetros de la meta se produjo la caída en la que Jonas, segundo en la clasificación general, tuvo que retirarse de la competencia.

  • Remco Evenepoel celebra tras ganar la etapa 15 del Tour de Francia, en el cierre de la segunda semana de competenciaFOTO GETTY
    Remco Evenepoel celebra tras ganar la etapa 15 del Tour de Francia, en el cierre de la segunda semana de competenciaFOTO GETTY
Agencia AFP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El corredor Remco Evenepoel se quedó con la victoria en la etapa 15, en el cierre de la segunda semana de competencia, dando una gran muestra de potencia, dejando en los últimos kilómetros a Isaac Del Toro y Tadej Pogacar, quienes venían trabajando en equipo para el triunfo.

El campeón olímpico superó al líder de la carrera, Tadej Pogacar, en un sprint final para ganar la etapa 15 del Tour de Francia.

También le puede interesar: Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia tras una dura caída que le afectó la clavícula

Al final, Evenepoel superó al vigente campeón Pogacar en la meta, con el mexicano Isaac Del Toro terminando tercero, a seis segundos.

De esta manera Pogacar se mantiene con la camiseta amarilla, mientras que al segundo lugar llega Evenepoel, tras el retiro de Jonas Vingegaard, por caída.

El maillot amarillo trató de ayudar a su compañero mexicano para que lograrse una segunda victoria en este Tour, pero a Del Toro le faltaron fuerzas en los últimos metros para rematar la fracción.

Paul Seixas y Florian Lipowitz llegaron a meta en cuarta y quinta posición con un retraso de 58 segundos.

Por detrás llegaron el español Juan Ayuso y el francés Lenny Martínez.

Fue la tercera victoria de etapa para Evenepoel en el Tour de Francia, la primera en línea, luego de sus dos triunfos contra el crono en 2024 y 2025.

El doble campeón olímpico, que fue el único junto a Del Toro capaz de seguir el ritmo de Pogacar en la terrible subida a Solaison, asciende al segundo puesto de la clasificación general, a cinco minutos exactos del líder, por delante de Del Toro y Seixas.

El belga se beneficia del abandono de Jonas Vingegaard, segundo de Pogacar al inicio de la etapa, que se retiró tras sufrir una dura caída en una rotonda a unos veinte kilómetros de la meta.

El danés subió a la ambulancia con el brazo derecho en cabestrillo, retorciéndose de dolor. Es la primera vez que el danés de 29 años abandonó prematuramente el Tour de Francia, que ganó en 2022 y 2023 y terminó en segunda posición en 2021, 2024 y 2025.

Así quedaron las clasificaciones tras la etapa 15

Etapa 15

Remco Evenepoel, 4:23.09

2. Tadej Pogacar, m.t.

3. Isaac Del Toro, a 6’

4. Paul Seixas, a 58’

5. Florian Lipowitz, m.t.

6. Lenny Martinez, a 1.57

7. Mattias Skjelmose, m.t.

8. Juan Ayuso, m.t.

9. Adam Yates, m.t.

10. Quinn Simmons, a 2.16

16. Éiner Rubio, a 4.55

64. Sergio Higuita, a 23.49

69. Egan Bernal, a 25.00

133. Hárold Tejada, a 34.56

General

1. Tadej Pogačar, 55:41.31

2. Remco Evenepoel, a 5’

3. Isaac del Toro, a 5.58

4. Paul Seixas, a 6.23

5. Florian Lipowitz, a 6.48

6. Juan Ayuso, a 7.25

7. Mattias Skjelmose, a 9.38

8. Lenny Martinez, a 10.28

9. Tom Pidcock, a 10.56

10. Jordan Jegat, a 19.26

16. Egan Bernal, a 41.01

26. Éiner Rubio, a 1:32.09

39. Hárold Tejada, a 1:58.45

47. Sergio Higuita, a 2:12.21

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