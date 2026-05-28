Hombre fue drogado en un bar de Bogotá y le robaron más de 50 millones de pesos: esto se sabe

Lo que comenzó como una salida nocturna en uno de los sectores más concurridos de rumba en Bogotá terminó en un millonario robo que ahora es viral en redes sociales. Un joven habría sido víctima de hurto mediante el uso de sustancias químicas luego de compartir con dos mujeres en un establecimiento de la Zona T, en el norte de la capital.

El caso ocurrió durante la madrugada del 18 de mayo. Según el relato entregado por la familia, el hombre se encontraba en un bar de la calle 83 cuando fue abordado por dos desconocidas.

La conversación entre ellos habría sido breve. Después de ese momento, la víctima perdió la capacidad de recordar lo sucedido.

Horas más tarde apareció en su apartamento, ubicado en el sector de Marly, en Chapinero. De acuerdo con la denuncia, las mujeres habrían ingresado con él al edificio sin despertar sospechas y permanecieron dentro de la vivienda el tiempo suficiente para llevarse objetos de valor, dispositivos electrónicos y pertenencias personales.