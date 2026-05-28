Procurador anuncia indagación contra ministros y funcionarios por presunta participación en política

El procurador general Gregorio Eljach anunció que el Ministerio Público inició una indagación contra 6 ministros del gobierno de Gustavo Petro. En total, serían 142 funcionarios indagados por presunta participación indebida en política. “Hay seis nombres de ministros (...) y hay una que está lista incluso para pliego de cargos”, dijo a los medios de comunicación”. Sin embargo, Eljach no dio los nombres de los funcionarios. Eljach también se refirió a la suspensión de Marta Cantillo, alcaldesa de San Onofre, Sucre, por un caso similar. Las declaraciones se dieron en el marco del “Gran Encuentro Paz Electoral”, que contó con la participación de otras figuras como el registrador nacional Hernán Penagos.

Marta Cantillo. Foto: redes sociales

“El día que haya que aplicar las normas disciplinarias se aplican (...) Tenemos que aplicarlas con justicia, prudencia, con garantías del derecho”, agregó. Lea también: ¿Quién responde por los ‘tarimazos’ ilegales de Cepeda?

Las contradicciones de Gregorio Eljach frente al proselitismo oficial

Pero no ha sido tan así. A lo largo de esta época electoral, Eljach parece haberse contradicho con el tema de la presunta participación en política. En principio, dijo que “si bien es legítimo que (Petro) defienda su obra de Gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”.

Sin embargo, a principios de esta semana, dijo en entrevista con Blu Radio que el criterio central para determinar si hubo o no participación indebida en política es si el funcionario actuó como ciudadano o desde su investidura política. “Lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar”, expresó.

Vale preguntarse, entonces, cómo se concibe la cuenta oficial del presidente Petro en X (antes Twitter). Por ahí ha comunicado la mayoría de decisiones de su Gobierno y hasta ha desatado crisis diplomáticas, como aquella en la que peleó con Donald Trump por un avión de colombianos deportados. ¿Se reduce entonces a su cuenta personal?

Los hechos bajo sospecha: del “tarimazo” en Bogotá a los apoyos en el Caribe

En esta época electoral se han presentado hechos cuestionables por parte de algunos ministros del Gobierno, como el “tarimazo” del ministro de Salud Guillermo Jaramillo con los llamados equipos básicos de salud en Bogotá. Cabe aclarar que, al día siguiente, la misma tarima fue utilizada para el cierre de campaña del Pacto Histórico al Congreso, que contó con la participación de Iván Cepeda. Por su parte, el ministro del Interior Armando Benedetti ha dicho que existe una interpretación equivocada sobre lo que se entiende como participación en política, y afirmó que muchas de las críticas contra el Gobierno parten de “mitos y leyendas” alrededor de la norma. Aunque en los últimos días el Gobierno ha hecho evidentes eventos en apoyo a la campaña de Iván Cepeda, para el ministro no existe participación indebida en política. Según explicó, la falta solo se configura cuando un funcionario utiliza su cargo, recursos públicos o su autoridad sobre subordinados para favorecer una campaña o candidato. Lea también: ¿Van a investigar a Petro? Procuraduría pidió a la Comisión de la Cámara las denuncias por participación en política “Participar indebidamente en política es cuando usted hace algo en contra de lo que está escrito y lo que está escrito es que usted no puede, por ejemplo, usar mi puesto para que las personas que están por debajo de mí las ponga a trabajar, a votar, a hacer propaganda electoral por un candidato”, aseguró en entrevista con Caracol Radio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El propio Petro ha tenido choques directos con candidatos de oposición y ha hecho referencia a la campaña de Iván Cepeda. Lo último fue que mostró el cierre de campaña del candidato en Barranquilla y dijo: “los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, lo que se interpretó como un apoyo al evento realizado.