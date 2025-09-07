En la Maratón de Medellín correr también fue un acto de amor; así fue la edición 31 de la carrera más importante de la ciudad

Medellín amaneció cubierta este domingo por una llovizna suave y un poco de frío. Paradójicamente, a medida que las personas llenaban las calles con sus aplausos, gritos de ánimo y alegría, todo comenzó a despejarse.
Desde muy temprano, los pasos de miles de corredores empezaron a darle forma a un fin de semana que será difícil de olvidar. La edición número 31 de la Maratón Medellín no solo consolidó a la ciudad como epicentro del atletismo continental, sino que también dejó en cada calle, en cada esquina, la certeza de que el deporte es capaz de unir corazones y de contar historias que trascienden el cronómetro.
El marco no pudo ser más especial: los 31 años de la Maratón Medellín, celebrados con más de 27.000 atletas de 45 países, en una competencia avalada por World Athletics que volvió a poner a la capital antioqueña en el mapa de las grandes gestas del running mundial. El director de la Maratón, Gustavo Orozco, lo resumió con emoción: “Esta edición nos demostró que Medellín se inspira en la fuerza de miles de corredores, que Colombia es protagonista en las grandes pruebas de resistencia y que nuestra ciudad se consolida como referente del atletismo en el continente”.