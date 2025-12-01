Es mejor estar sola que mal acompañada: ¿Qué es el heteropesimismo? La razón por la que ahora las mujeres prefieren la soltería

Hace unos cuantos años el Consejo de Familias Contemporáneas, un organismo sin ánimo de lucro, publicó un informe que hacía una revelación curiosa, pero no sorprendente. “Las mujeres que más lavan los platos tienen más conflictos en su pareja, menos satisfacción y peor sexo que mujeres con parejas que se encargan de esta tarea”, resumió en su momento el hallazgo el diario La Nación. El motivo de esa insatisfacción nada tiene que ver con los platos en sí mismos, sino con las formas en que se construyen las relaciones de pareja.
En simple lógica, si las mujeres lavan muchos platos significa que sus parejas no lo hacen o lo hacen poco. El motivo, entonces, de la molestia que hacía visible el informe radicaba en que las mujeres creían que sus cónyuges no valoraban lo suficiente la relación al punto de remangarse y lavar platos, una actividad que no reporta una satisfacción evidente para quien la hace. Así, una simple repartición de oficios revelaba una disparidad que socava las relaciones sexoafectivas.