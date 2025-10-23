Problemas de ciberseguridad en la Fórmula 1: hackers expusieron datos personales de casi 7.000 pilotos

El organismo rector de la Fórmula 1 confirmó este jueves 23 de octubre que sufrió una brecha o falla de ciberseguridad en la que datos personales de miles de pilotos, entre ellos el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, fueron expuestos por hackers. Le puede interesar: Escándalo sacude a la NBA: detienen a estrella de los Miami Heat, un entrenador y decenas de personas por red de apuestas ilegales En un comunicado emitido desde el Gran Premio de la Ciudad de México, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) informó que el incidente sucedió durante el verano boreal y que se tomaron medidas para proteger los datos.

La brecha se presentó en el sitio web de Categorización de Pilotos de la FIA, donde los ciberatacantes pudieron encontrar números de pasaporte y datos de contacto personales de casi 7.000 pilotos. “Se tomaron medidas inmediatas para proteger los datos de los pilotos y la FIA informó de este problema a las autoridades de protección de datos correspondientes, de conformidad con sus obligaciones”, declaró la entidad en el comunicado.

El organismo dijo que “ninguna otra plataforma digital de la FIA se vio afectada por este incidente”, y que “ha invertido considerablemente en ciberseguridad y medidas de resiliencia en todo su ecosistema digital”, tras lo ocurrido. De acuerdo con la información suministrada por los medios internacionales, el incidente se hizo público apenas este miércoles por cuenta del investigador de seguridad Ian Carroll, quien accedió a información confidencial el pasado mes de junio.

“Detuvimos las pruebas luego de observar que era posible acceder al pasaporte, currículum, vítae, licencia (...) de Max Verstappen”, declaró Carroll, según el portal internacional Crash.net. “No accedimos a ningún pasaporte ni información confidencial, y todos los datos han sido eliminados”, añadió. Este incidente de ciberseguridad provocó la desactivación inmediata del sitio web de la FIA cuando ocurrió en junio.

El piloto de Redbull Max Verstappen fue uno de los afectados. FOTO: Tomada de redes sociales @Max33Verstappen