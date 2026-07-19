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Fórmula 1 2026: Escándalo en Mercedes por un toque entre Hamilton y Russell que deja pista libre a Antonelli

El joven italiano Kimi Antonelli dio un golpe de autoridad definitivo en el Mundial de Fórmula 1 2026 al llevarse una victoria dominante en el Gran Premio de Bélgica.

  • Kimi Antonelli festeja el triunfo que logró en el Gran Premio de Bélgica. FOTO GETTY
    Kimi Antonelli festeja el triunfo que logró en el Gran Premio de Bélgica. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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Kimi Antonelli aumentó su ventaja en el liderato del campeonato del mundo de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Bélgica, en el que su compañero en Mercedes y rival por el título, George Russell, abandonó.

El joven italiano se ha mostrado dominante a lo largo de todo el fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, donde logró la sexta victoria de la temporada, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En el campeonato, Antonelli mantiene un colchón de 45 puntos respecto a Lewis Hamilton, cuarto clasificado el domingo, que supera en la general del Mundial a George Russell, ahora 3º del campeonato a 50 puntos de su compañero.

La primera vuelta del Gran Premio fue espectacular, con varios avances entre los monoplazas situados en las primeras posiciones, pero Russell se tocó con Hamilton en la curva Combes y terminó en la grava, sin posibilidad de continuar.

Este abandono supone un duro golpe a las aspiraciones al título del británico, vencedor en dos Grandes Premios esta temporada (Australia y Austria), que sumó cero puntos mientras que Antonelli logró el pleno de 25 unidades.

El incidente también tuvo consecuencias para Hamilton, que sufrió una sanción de cinco segundos. El siete veces campeón del mundo logró minimizar los daños y terminó en cuarta posición.

Bortoleto y Colapinto puntuaron

El pulso entre las Flechas Plateadas y la Scuderia se mantuvo, y si la ventaja por el momento sigue siendo para Mercedes, Ferrari volvió a dar señales de mejoría, rindiendo por encima de las expectativas de sus propios pilotos.

Gracias a un coche de seguridad virtual y un buen timing para entrar en boxes, Leclerc llegó a liderar la carrera durante varios giros, antes de ser superado de nuevo por Antonelli en la vuelta 34.

Por detrás, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se hizo con la quinta posición, por delante de Isack Hadjar (Red Bull), autor de la remontada de la jornada: el francés arrancó en 21ª posición tras haber sufrido una penalización por cambiar elementos mecánicos de su monoplaza, y cruzó la bandera de cuadros en sexta posición.

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El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue octavo y también sumó puntos el argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo. Entre medios, el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) reunió el Top 10 en novena posición.

Peor les fue al español Carlos Sainz (Williams), 16º, y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que abandonaron luego de 13 vueltas. Fernando Alonso (Aston Martin), en el último Gran Premio antes de las mejoras prometidas por su escudería, fue 19º, último entre los pilotos que completaron la carrera.

Clasificaciónes

Clasificación del Gran Premio de Bélgica, décima cita de los veintidós de la temporada 2026 de Fórmula 1:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), los 308.052 km en 1 h 24:42.479

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) en 1.952

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 11.586

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 17.245

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 18.988

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) con 23.307

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 24.014

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 49.140

9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 50.406

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1:16.037

Mejor vuelta en carrera: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:48.890 en la vuelta 44 (media: 194.762 km/h)

Abandonos:

George Russell (GBR/Mercedes): 2ª vuelta

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari): 15ª vuelta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): 27ª vuelta

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA) 204 puntos

2. Lewis Hamilton (GBR) 159

3. George Russell (GBR) 154

4. Charles Leclerc (LUN) 126

5. Lando Norris (GBR) 103

6. Oscar Piastri (AUS) 92

7. Max Verstappen (NED) 91

8. Isack Hadjar (FRA) 60

9. Pierre Gasly (FRA) 42

10. Liam Lawson (NZL) 39

Clasificación del Mundial de constructores:

1. Mercedes 358 puntos

2. Ferrari 285

3. McLaren-Mercedes 195

4. Red Bull 151

5. Alpine-Mercedes 61

6. Racing Bulls-Red Bull 61

7. Haas-Ferrari 21

8. Williams-Mercedes 11

9. Audi 10

10. Aston Martin-Honda 1

11. Cadillac-Ferrari 0.

Preguntas y respuestas

¿Cómo queda la clasificación del Mundial de Pilotos de F1 tras el GP de Bélgica 2026?
El campeonato queda liderado por Kimi Antonelli con 204 puntos, seguido en segunda posición por Lewis Hamilton con 159 puntos y en tercer lugar por George Russell con 154 puntos.
¿A cuántos puntos de ventaja está Kimi Antonelli en el liderato del Mundial?
Kimi Antonelli mantiene un colchón de 45 puntos de ventaja respecto a su perseguidor más cercano, Lewis Hamilton, y se distancia a 50 puntos del tercer clasificado, George Russell.
¿Por qué abandonó George Russell en el circuito de Spa-Francorchamps?
George Russell se vio obligado a abandonar en la segunda vuelta de la carrera tras tocarse con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en la curva Combes, lo que provocó que terminara atrapado en la grava sin posibilidad de continuar.

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