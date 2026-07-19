Fórmula 1 2026: Escándalo en Mercedes por un toque entre Hamilton y Russell que deja pista libre a Antonelli

Kimi Antonelli aumentó su ventaja en el liderato del campeonato del mundo de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Bélgica, en el que su compañero en Mercedes y rival por el título, George Russell, abandonó.

El joven italiano se ha mostrado dominante a lo largo de todo el fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, donde logró la sexta victoria de la temporada, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En el campeonato, Antonelli mantiene un colchón de 45 puntos respecto a Lewis Hamilton, cuarto clasificado el domingo, que supera en la general del Mundial a George Russell, ahora 3º del campeonato a 50 puntos de su compañero.

La primera vuelta del Gran Premio fue espectacular, con varios avances entre los monoplazas situados en las primeras posiciones, pero Russell se tocó con Hamilton en la curva Combes y terminó en la grava, sin posibilidad de continuar.

Este abandono supone un duro golpe a las aspiraciones al título del británico, vencedor en dos Grandes Premios esta temporada (Australia y Austria), que sumó cero puntos mientras que Antonelli logró el pleno de 25 unidades.

El incidente también tuvo consecuencias para Hamilton, que sufrió una sanción de cinco segundos. El siete veces campeón del mundo logró minimizar los daños y terminó en cuarta posición.