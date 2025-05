El papa León XIV aceptó jugar un partido de tenis benéfico con esta peculiar condición: “no traigas a Sinner”

El número 1 del ranking ATP fue cuestionado en la rueda de prensa luego de su partido en Roma sobre las palabras de León XIV. “¿Jugar con el papa? No me metáis en líos” , dijo Sinner ante los periodistas.

“Acepto un partido a beneficio, aunque no juego bien, siempre y cuando no traigas a Sinner” , le dijo León XIV al periodista, asegurándole además que en caso de que se diera el cotejo, elegiría como su pareja al estadounidense Andre Agassi.

Robert Francis Prevost, quien ahora es conocido como León XIV, ha reconocido públicamente una cercanía con el tenis, un deporte que no es el más popular en Estados Unidos, pero en donde sí ha tenido una presencia importante en el deporte blanco.

Figuras como Pete Sampras, Andre Agassi, Jimmy Connors, John McEnroe y las hermanas Venus y Serena Williams han dejado la bandera de Estados Unidos en lo alto en este deporte.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha. Este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre hasta ahora”, respondió el cardenal Prevost en una entrevista al medio Agustinian Order en el 2023.

Sigan leyendo: Video | “Me considero un tenista aficionado”: León XIV fue ovacionado en pleno Abierto de Roma de tenis