“Dian, UIAF y Aduanas bajaron los tacos: ese es el verdadero pacto” Juan Daniel Oviedo

2025-08-10 7:48:24

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo expone sus propuestas, críticas y retos en la carrera hacia 2026

En una entrevista exclusiva, el exdirector del DANE y actual precandidato presidencial, Juan Daniel Oviedo, aborda su campaña independiente, el desafío de recolectar más de 600 mil firmas y su visión de “gobernar con lo que hay”. Habla sobre la situación económica, la seguridad, el papel de las estadísticas oficiales y la necesidad de un Estado eficiente y cercano a la ciudadanía. Con una mirada crítica al gobierno actual y a la manipulación de datos, Oviedo plantea un modelo de desarrollo basado en disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escucha, mientras recorre el país en transporte terrestre para conectar directamente con la gente....