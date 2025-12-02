Paisas, listos para la final: el quinteto que dirige Daniel Seoane busca el título ante Cimarrones

Daniel Seoane y sus dirigidos están listos para disputar la serie por el título ante Cimarrones, confiando en que el coliseo Iván de Bedout estará colmadao este jueves y viernes, en el arranque de la final. Los 13 jugadores, incluidos los tres que jugaron con Colombia la Ventana de Clasificación al Mundial, están listos para iniciar con píe derecho su camino en busca del bicampeonato. Daniel Seoane, habló sobre las fortalezas que tienen como equipo y también analizó en qué mejoró el grupo para este torneo. “Somos más físicos que la temporada pasada, también tenemos más talla, mejor juego en la pintura y jugamos, quizá otro estilo, porque el armador de la temporada pasada, Hansel Atencia, llegó sobre el final, en cambio este torneo hemos contado con un armador natural toda la temporada, así que creo que este año quizás jugamos con un poco más control y más adentro”.

De igual manera analizó el rival y las armas que tiene para buscar las victorias en casa. “Somos un equipo que nos enfocamos siempre primero nosotros, y después ver a quién tenemos enfrente, siempre con mucho respeto. Sabemos que Cimarrones un buen equipo y tiene mucho oficio capaz no tiene tanto tiempo juntos, pero que tienen jugadores con experiencia, con muchos años jugando en Liga colombiana y buenos extranjeros, pero nos concierne eso, el oficio que tiene, juegan duro, es un equipo capaz de enredarte, los hemos estudiado, por supuesto, y estamos preparados para ello”. Soren de Luque por su lado mencionó sobre el rival, que tendrán que disputar unos juegos muy físico, conscientes del potencial individual que tiene Cimarrones, pero seguros porque se han preparado muy bien para la final, con el paso de los entrenamientos se siento mucho más compactos como equipo y así es como van a buscar las dos victorias en casa, para luego ir a robar un triunfo de visitante y alcanzar el bicampeonato. “No queremos sorpresas, tenemos una misión bastante compleja que es defendernos bien y aprovechar el juego en equipo para buscar ser contundentes y ganar”, enfatizó De Luque.