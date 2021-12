Así que robarle tiempo al trabajo con el que se ganan la vida no es fácil. Y es que ellos, los peleadores nacionales, no tienen la visibilidad de otros que ya están en las grandes ligas como Sabina Mazo, única colombiana en la UFC (la compañía de artes marciales más importante del mundo) o Alejandra Lara en Bellator (la que le sigue en importancia), y que ahora, después de años de mucho sacrificio y esfuerzo, viven de este deporte.

Es diseñador visual y está vinculado a una empresa, y asegura que no es fácil conseguir los permisos para entrenar. “Me toca repartir bien el tiempo para no dejar las labores que me sostienen actualmente”.

Llegó el cuarto de hora

Regresaron los eventos

Tal vez por eso tiene tatuado un pitbull en su brazo izquierdo. Así como la raza de ese perro, que no renuncia a su instinto, él no tira la toalla por lograr que este deporte siga en ese ascenso y le robe jóvenes a la violencia.

Las ganas permanecen

Tiene 29 años, pero en él permanecen las ansias de un joven de 16 y cree que aún está lejos del retiro. No le gustan los regionalismos y cree que ese pensamiento le ha hecho mucho daño a Colombia. “No me gusta que me califiquen como el mejor del departamento, no me agrada ponerme esos títulos. Lo que sí quiero es que este deporte crezca gracias a lo que hago, para que en un futuro tengamos ligas muy grandes que exporten peleadores”