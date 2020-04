Jackeline afronta su lucha más dura

La esperanza es lo único que se pierde. Con esa frase de combate Jackeline Rentería sigue su camino para llegar a Tokio-2021, los que significarían sus últimos Juegos Olímpicos.

A sus 34 años de edad, la doble medallista de bronce olímpica (Pekín-2008 y Londres-2012) no se rinde en su ilusión de llegar por cuarta vez a las máximas justas del deporte, más allá de tanto traspié que ha vivido: el último, y sorpresivamente, perder la oportunidad de acceder prontamente al certamen de Japón tras caer en sus tres enfrentamientos en el Preolímpico Continental celebrado en Ottawa, Canadá, el pasado mes.

Cuando Jackeline se bajó del escenario, y un poco más serena, también llamó la atención el extenso mensaje que colgó en sus redes sociales.

“Hay muchos por qué y para qué que aún no entiendo. Duele estar abajo cuando ya sientes lo que es estar arriba. He trabajado muy fuerte y aunque he pasado por duros sacrificios para alcanzar el sueño llamado Tokio, sí sé que esta mujer que hoy tengo sobre mis pies no es la mujer que quiero ver, así no”.

Y la vallecaucana sentenció: “Sea cual sea la solución, sé que está allí esperando por mí y la voy a encontrar, lo prometo, porque la mujer que quiero ver en mí y la que será el mayor ejemplo para mi hija –Maily Salomé-, estará ganando en Tokio”.

¿Qué le pasa a este referente de la lucha libre de Colombia y el mundo? EL COLOMBIANO habló con la vallecaucana, quien por sus luchas y conquistas, ha sido sinónimo de inspiración.

¿A qué se debió esa reflexión en sus redes?

“Porque son muchos sentimientos encontrados. Es complejo lo que sucedió en Canadá, ya que uno hace muchos sacrificios en el deporte, entre ellos dejar a mi hija -13 meses de nacida-. Yo sé que ella está en buenas manos (la cuida su mamá Delia Castillo), pero son cosas que uno se pierde, como por ejemplo sus primeros pasos. El resultado en el Continental hace que pienses en demasiadas cosas, como en entregarte más y más para alcanzar un objetivo. Muchas veces, cuando este no se logra, la pregunta no es por qué pasa sino para qué. Yo sé que Dios nunca ha estado equivocado frente a mi camino y la única salida es seguir trabajando porque el sueño sigue intacto para conseguirlo”.

Ahora, con cabeza fría, ¿qué cree que puede estar pasando para que los resultados anhelados no se le den luego de duros meses de entrenamiento?

“Con exactitud no lo sé. Solo sé que no puedo bajar la guardia, que debo seguir entrenando. Quizás ese ni era mi día. Se trabajó muy fuerte en los meses previos en Rionegro y en Colorado, se mejoraron muchas cosas pero no sé qué sucedió y tampoco me quiero quedar ahí buscando respuestas. Incluso, en esta cuarentena, no puedo descuidarme. Aún no estoy en mi mejor nivel, pero este tiempo de para me servirá muchísimo con miras a la clasificación”.

¿Ha crecido la rivalidad o cree que los años pueden empezar a pesarle?

“Sí, ha subido el nivel, sobre todo en el continente americano. Venezuela, México, Estados Unidos, Cuba y Canadá han venido avanzando y sus progresos, en resultados, son notables. Con respecto a mi edad no soy la única con 34 años en el mundo que esté buscando ir a una olimpiada”.

Usted tiene mayor experiencia, ¿esto puede jugar a su favor para hallar la clasificación en el Preolímpico Mundial que tiene como sede Sofía, Bulgaria?

“Bien o mal, la experiencia adquirida es mi tranquilidad. El aprendizaje sumado en otros Olímpicos, resaltando Río-2016, donde no se logró medalla, sé que va a sumar para llegar a Tokio, donde competirán luchadoras hasta con 37 años. Durante toda mi carrera me he visto en situaciones complicadas, y si suceden es por algo. He clasificado a los Juegos en el último Preolímpico, y creo que para el que viene no será la excepción”.

Se le siente con mucha confianza, ¿cree que la edad está en la mente y más si llega a Olímpicos con 35 años?

“No pienso en la edad y ni me lo han recalcado mis entrenadores. Si bien muchos de los medallistas olímpicos del país llegaremos a nuestra última fase en Tokio, me siento muy tranquila. Tengo el apoyo de mucha gente a mi alrededor para seguir creyendo y soñando. La única que tiene el poder de decir que puedo estar en Tokio soy yo, y frente a esa decisión me estoy esforzando muy bien”.

No es la primera vez que afronta obstáculos. Hasta las lesiones no la han frenado, ¿cómo hace para fortalecerse y salir avante ante cada situación?

“Porque creo en Dios. Él no me ha puesto las cosas para que me salgan mal, antes ha sido como un entrenador que permite que piense mejor y trate de corregir lo que se presenta en el camino. Dios me tiene como una de sus guerreras más fuertes y por eso creo que me pone los obstáculos más difíciles. Todo ello hace que valoremos más las metas que queremos lograr”.

¿El tiempo de cuarentena, el cual inició tras bajarse del avión que venía de Canadá, le ha favorecido para pensar más detenidamente en los errores que quizás está cayendo?

“Más que pensar en errores estoy trabajando en fortalezas. Estoy aprovechando el tiempo con mi hija, porque para el deportista la parte emocional es algo que no se debe obviar jamás, eso me lo ha recalcado el profe David Gutiérrez. En ese tema voy muy bien, al lado de mi esposo -el también luchador Alexis Cuero- y mi familia. Además tengo el espacio para ejecutar la parte de preparación y recuperación. Esta cuarentena, si bien puede resultar difícil para muchos, hay que saberla asumir, aunque en lo personal no me ha caído mal”.

¿Cuál cree puede ser la mejor enseñanza que deja esta crisis sanitaria?

“Muchísimas. Se han escuchado muchas cosas a través de los medios. Se llega un punto en el que todos nos sentimos iguales. El hecho de cuidar a otro se vuelve nuestra prioridad, porque no solo uno se encierra por el bien de los seres queridos sino también por el del vecino. Hasta se aprende a valorar a esas personas que trabajan en el área de la salud. Hoy son centro de atención, para mí son héroes por lo que hacen”.

En otras ocasiones ha estado confinada debido a esas recuperaciones físicas, ¿cuál es el mensaje que les da a las personas que no pueden salir debido a la prevención que hay que tener debido al coronavirus?

“Sí he estado encerrada otras veces. Obviamente he podido desplazarme a los centros de medicina deportiva para realizar las rehabilitaciones respectivas, pero lo que estamos viviendo jamás nos había pasado. Creo que el mensaje que puedo dar es tener paciencia, pues el afán de querer salir y pasarla bien es simplemente momentáneo. La prioridad es hacerle frente a esta situación para tratar de que esto no siga creciendo. Tenemos que asumirlo con responsabilidad y que tomemos de ejemplo países como Italia, España y China. Ese dolor yo no lo quiero para mi país”.

¿Cuál podría ser su legado?

“Lo más importante es plantearse una meta, tener un sueño y no ser egoístas con uno mismo. Como seres humanos tenemos la responsabilidad de creer en lo más grande que nuestro medio permita. Estoy en un deporte que me da la posibilidad de pensar que puedo ser campeona olímpica y frente a ello quiero trabajar. Quiero dejarle el legado, sobre todo a mi hija, que uno no se puede rendir absolutamente por nada. No hay obstáculo pequeño para una meta inmensa. Hay que luchar todos los días en la parte emocional, física y técnica para alcanzar lo trazado” .