“Correr por Antioquia me llena de orgullo”: Pedro Causil

Tranquilo, pausado, con la calma que da la madurez, así nos recibió Pedro Armando Causil Rojas en su hogar, junto a Paola Serrano, su novia, compañera, cómplice y quien lo animó a armar un árbol de Navidad después de 18 días sin hacerlo.

“Es algo que pensé hace días, quería que esta primera Navidad en nuestra casa fuera especial, que la recordemos siempre y por eso volví a armar un árbol, creo que el último fue por allá cuando tenía 10 años, y lo hicimos con mi mamá”, dice el corredor que, en 2019, se consolidó como el mayor medallista dorado de Colombia en Juegos Panamericanos.

Pedro, quien tuvo que tomar decisiones trascendentales para su vida este año, como no seguir en el patinaje sobre hielo (por falta de recursos), regresó a la modalidad de carreras y con 28 años demostró nuevamente que está vigente y que tal y como lo ha afirmado siempre el técnico Iván Alejandro Vargas, sigue siendo el mejor de Colombia.

Así lo demostró en el Mundial de Barcelona, los Panamericanos de Lima y los Nacionales de Bolívar, en los que sumó oros valiosos.

¿Qué balance hace del 2019?

“Es muy positivo. Cuando llegué de Corea (Juegos Olímpicos de Invierno) sabía que este año iba a ser muy importante, con tres eventos prioritarios: Mundial, Panamericanos y Nacionales. Precisamente los Juegos de Lima eran tan importantes para todos, que muchos campeones mundiales del continente prefirieron no ir a Barcelona para preparar los Panamericanos, y por ello fue la competencia de mayor nivel en el año”.

¿De las medallas que logró, cuál fue la más especial?

“La de los 300 metros de Panamericanos, era una prueba en la que estaban varios campeones del mundo, y la disfruté porque respondí a la confianza, dejé sin argumentos a quienes en su momento criticaron mi presencia en la Selección, y aunque en el Mundial mi rendimiento no fue el mejor, esa prueba es la que me lanzó a la élite y por eso ganarla me llenó de felicidad”.

¿Los Nacionales fueron el cierre del año, quedó contento con el rendimiento?

“No logré superar las expectativas de medallas porque solo sumé dos oros, me preparé bien, pero el cuerpo no respondió, fue un año intenso. Arranqué el 4 de enero y lo terminé el 27 de noviembre, por eso cuando terminamos lo primero que hice fue guardar los patines, quiero descansar, recuperarme, estar con mi familia, compartir y ya en enero arrancaré de nuevo”.

¿Qué significan los premios que ha recibido en estos últimos días?

“La verdad siempre he sido muy apático de ir a las galas y esos eventos, porque mi personalidad no es para eso, pero ahora, más maduro, le doy más importancia. Algunos me sorprendieron como el de Acord Antioquia, porque estar en una tierra tan grande y ganar, sabiendo que hay deportistas con tantos logros, es muy especial y representa mucho para mí”.

¿Qué significa Antioquia en su vida?

“Esta tierra no me vio nacer, pero sí me hizo deportista, ya voy a ajustar 14 años acá y eso me ha permitido formarme y sentirme paisa. Correr por Antioquia me llena de orgullo, responsabilidad y felicidad, por eso siempre busco ganar para así retribuirles todo lo que me han dado”.

Antioquia lo adoptó, ¿usted qué ha adoptado de esta región?

“El sentido de pertenencia que tiene el paisa por su tierra es algo que a uno se le pega, porque no hay nada mejor que amar lo que uno tiene y sentirse orgulloso de eso, y es lo que he tratado de hacer cada que represento a Antioquia. Es muy bonito, sin dejar de lado lo que me dio Cartagena, lugar donde nací y donde estuve 4 o 5 años como patinador. Igual con San Andrés que es el amor de mi vida porque los mejores recuerdos de infancia están allá y sueño con correr por ellos antes de que me retire. Pero representar a Antioquia y sus colores me ha dejado muchas cosas buenas, me impregnaron esa verraquera, para salir de momentos difíciles cuando la parte física no ha estado, pero la mental sí, para seguir adelante”.

¿Ha pensado en el retiro?

“Quiero estar hasta cuando el cuerpo me responda para ganar, me quiero retirar cuando sienta me ya me está costando vencer. No quiero ser eterno, sé que hay más cosas por hacer, el cuerpo y la mente lo dirán todo, ahora pienso que estaré dos o tres años más”.

¿Cuáles son sus prioridades ahora?

“Tengo una relación muy bonita desde hace muchos años, es algo que quiero cuidar, mantener, quiero y sueño con hijos, también responder por el negocio de la familia y de la empresa que tengo con mi compañero Andrés Felipe Muñoz, son metas que quiero ir consolidando”.

¿Sueña con tener muchos hijos?

“Sí, vengo de una familia grande, tengo 5 hermanas, 8 sobrinos, que ya están grandes entonces los míos no van a ser tan contemporáneos, por eso creo que la idea es tener varios nosotros (con Paola).... risas... la idea es ser padres jóvenes”.