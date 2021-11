Valery Plata ganó el título del Women’s Amateur Latin América

En una definición apasionante, la colombiana Valery Plata entró en la historia del Women’s Amateur Latin América al quedarse con el título en la primera edición del campeonato que se desarrolló en Pilar Golf, Buenos Aires, Argentina.

La santandereana de 20 años presentó una tarjeta de 71 golpes (-1) y con un total de 276 (-12), tomó la ventaja por un solo golpe sobre su compatriota María José Marín Negrete líder tras 54 hoyos.

“Estoy feliz, todavía no me doy cuenta lo que hice, lo grande que es este triunfo. Fue un día muy complicado, el viento jugó mucho. Cuando estaba cuatro golpes detrás de Majo, con estas duras condiciones, me prometí no bajar los brazos hasta el final y por suerte se dieron las cosas”, dijo bastante emocionada la jugadora surgida en el Club Campestre de Bucaramanga y con el segundo mejor ranking de todo el field esta semana (60).

“El balance es muy positivo, tuve una temporada regular los tres primeros torneos, pero después mejoré mucho mi juego. Llegué a esta semana en ese buen momento de mi proceso y creo que eso fue clave para ganar el campeonato. Siempre soñé con jugar un Major y ahora voy a participar en dos. Aún no lo creo”, agregó.

Valery es alumna de Michigan State University, quien por su victoria en el WALA se aseguró un lugar en dos de los cinco Majors del golf femenino: AIG Women´s Open y The Amundi Evian Championship.

Fue un verdadero mano a mano entre las colombianas en una jornada de intenso calor y mucho viento en Buenos Aires. La historia parecía inclinarse a favor de “Majo”, quien salió con dos golpes de ventaja y extendió esa diferencia a cuatro al ‘tee’ del hoyo 12.

Pero la presión en el golf siempre es un factor decisivo en esta instancia y aún más para esta joven de tan solo 15 años.

Un par de errores de Marín Negrete (hoyos 12 y 13) y una racha de ‘birdie-águila’ (en esos mismos hoyos) para Plata le dieron el toque de emoción necesaria al final del torneo.