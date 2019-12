Ibargüen dice que seguirá vinculada al deporte luego de que se retire en 2020

Salvo alguna circunstancia de fuerza mayor, el 2020 cerrará la carrera de la antioqueña Caterine Ibargüen como atleta profesional, con un palmarés envidiable por cualquier deportista.

“En la vida todo se tiene que planificar de forma clara y hasta ahora nos hemos visualizado hasta ahí (próximo año). Ya hay una fecha para el retiro. Igual tú puedes planificar, pero no sabes Dios qué tiene preparado en el camino”, manifestó Ibargüen.

Además, ante la pregunta de poder ser ministra del Deporte en el futuro o tener un cargo dirigencial, aseguró que no es objetivo, aunque no lo descarta.

“No soy ajena a las oportunidades que me brinde la vida. No es mi gran objetivo, pero si desde ahí puedo aportar al desarrollo del deporte lo tomaré con mucha responsabilidad y disciplina, como lo hice en mis competencias, con el objetivo de seguir creciendo. Si Dios me da esa oportunidad, la aceptaría”, fue su respuesta.

Y añadió: “Estoy supremamente contenta y orgullosa de ser parte del presente del deporte colombiano. Lo que viene espero que sea mucho mejor. Con el Ministerio tenemos muchas más oportunidades, así que el desarrollo tiene que ser mayor. Seguramente seguiré siendo parte del futuro, porque de una u otra forma seguiré contribuyendo al desarrollo del deporte colombiano”.

Sobre lo duro que fue el 2019 para ella, por su cirugía de fascitis plantar, la campeona olímpica comentó: “A pesar de lo que viví, di todo en la competencia. Tenía un poco de dolor, me tomó mucho esfuerzo pero salí orgullosa de mi representación, de lo que di. Me sacó de mi zona de confort. Ahora trato de estar al 100 % para estar en los Juegos Olímpicos”.

Justamente, sobre lo que será su preparación de camino a Tokio-2020, comentó que la idea es poder tener entre 10 y 12 competiciones para conseguir el nivel ideal.

“Solo van a ser una o dos paradas de la Liga Diamante para el salto triple, pero hay otro circuito que va a implementar la IAAF. También existe la posibilidad de participar en el salto largo, que sí sigue igual en la Liga. Sin importar los cambios, nos adaptamos a ellos”, finalizó.