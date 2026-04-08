Entrevista al piloto colombiano Óscar Tunjo: “Este ha sido un inicio de año bendecido”

El vallecaucano que ganó en Daytona, ahora lidera el campeonato de pilotos del IMSA VP Challenge.

  • Óscar Tunjo ha competido en Colombia, Norteamérica y Europa. Ya son más de dos décadas de carrera. FOTO CORTESÍA
  • Tunjo junto a sus padres y su hermano. FOTO: CORTESÍA
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

El caleño Óscar Andrés Tunjo Sánchez, con más de 15 años de experiencia en el automovilismo internacional, lidera el campeonato de pilotos del IMSA VP Challenge con 1.300 puntos.

La temporada comenzó exitosa para él, luego de cumplir sus 30 años de edad el 5 de enero, pues el día 19 de mismo mes arrasó en Daytona y ahora brilla en otra competencia en suelo estadounidense. EL COLOMBIANO habló con él de su presente y los retos que se avecinan.

Está en el equipo Gebhardt Motorsport en IMSA para este año. ¿Cómo se ha sentido?

“En sprint y duración estoy con Gebhardt. En duración, comparto con el alemán Valentino Catalano, es el segundo año que compartimos auto. Logramos hacer podio en Le Mans Cup en 2025. Ha sido una buena experiencia”

¿Cómo recibió el triunfo en Daytona?

“Fue increíble. Daytona era un circuito nuevo para mí y logré hacer la pole, la vuelta rápida y ganar ambas carreras. Ha sido un inicio de año bendecido para mí”

¿Dónde está radicado actualmente?

“Sigo viviendo en Colombia, aunque alterno con Estados Unidos. Me mantengo aquí por proyectos que tengo aparte del automovilismo. Principalmente estoy en eventos con las marcas y conferencias. También hay que planificar el futuro”.

¿Y su vida personal?

“Llevo más de 25 años en esta actividad deportiva. Como familia hemos sabido manejar el proceso, mis padres siempre me apoyaron y mi hermano, que es mi representante, siempre me acompaña”.

Tunjo junto a sus padres y su hermano. FOTO: CORTESÍA

¿Qué le dejó su paso por Fórmula 3?

“Tengo muy buenos recuerdos a pesar de los bajos recursos económicos. Solo pude correr cuatro veces y logré dos podios. Durante ese proceso coincidí con pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc y Esteban Ocon, con quien estuve en etapa de formación, fue una experiencia muy enriquecedora”.

¿De qué manera financia su carrera deportiva?

“Uno debe tocar puertas. Algo fundamental es lo que hace por fuera de la pista. Buscar patrocinio no es fácil, toca saber vender. Hay que estar en eventos no tan chéveres a veces; incluso me pongo más el traje por fuera que dentro de la pista. Lo hemos sabido manejar bien”.

Háblenos de su preparación...

“Parte clave del piloto es la preparación mental y la correcta alimentación. También se debe aprender a gestionar el auto. Estos aspectos son fundamentales”.

¿La formación de pilotos en Colombia es buena?

“Cuando yo arranqué estuvo en su punto más alto, ahora se implementan cosas nuevas, y va mejorando. Mi mensaje para los pilotos es que hagan todo con su familia, ese es el principal apoyo”.

¿Colombia tiene cultura automovilística?

“En Colombia gusta la moda y por eso se necesita un representante en la élite. Por ejemplo, cuando Juan Pablo Montoya ganaba en la Fórmula Uno, los niños se disfrazaban de él y la gente tenía ilusión. Lo malo del automovilismo es lo costoso que es, aunque acá existe amor por los motores. Los piques, aunque ilegales, son ejemplo de ello. Un buen autódromo no solo es para carros, también para esos piques, patinaje, ciclismo, etc”.

¿Qué opinión tiene de Sebastián Montoya?

“Está en un buen nivel y cuenta con el apoyo de su familia. Le deseo lo mejor, ojalá pueda hacer historia”.

¿Hasta que edad piensa competir al más alto nivel?

“La vida te va poniendo todo en el camino. Actualmente me siento cómodo; el futuro es incierto, pero el objetivo es seguir ganando a corto y mediano plazo. Uno como atleta quiere que se den las cosas y dejar el nombre del país en alto, de eso dependerán muchas cosas. Para mí, estar compitiendo aún es una bendición, porque la mayoría de pilotos de mi generación ya no lo hacen. Esto es un impulso para seguir”.

Muchos pilotos de F1 critican la nueva reglamentación, ¿está de acuerdo?

“Se pueden decir las cosas de mejor manera, pero uno como piloto entiende la frustración de muchos de ellos”.

Apasionado por los autos y la playa

Actualmente, Óscar Tunjo corre en autos de clase prototipo y gran turismo. Dice que lo disfruto totalmente. “El año pasado tenía un proyecto diferente y se dio la oportunidad de llegar a Gebhardt para el fin de semana de Austin y logré podio, hay que aprovechar las herramientas que Dios nos da”. Agrega que para él, el automovilismo es una pasión y que entre sus hobbies están la música, los videojuegos y los viajes. Y le fascina la playa. El fútbol es otro deporte que le gusta y sigue a los dos elencos del Valle: Cali y América.

A nivel internacional se declara hincha del Real Madrid.

