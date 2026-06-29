Nicolás Mejía se metió en segunda ronda de Wimbledon: el colombiano firma en Londres su mejor Grand Slam

El tenista colombiano Nicolás Mejía venció al paraguayo Adolfo Vallejo en la primera ronda del cuadro principal de Wimbledon. El bogotano, de 26 años, se impuso en un partido apretado, en el que fueron necesarios cuatro sets, con parciales de 6-4, 2-6, 5-7 y 6-7 (2/7).
Mejía, una de las mejores raquetas masculinas del país, superó la presión de jugar en el mítico torneo londinense, que es el tercer Grand Slam del año, y venció a su rival en un encuentro que se definió con un tie break en el que el colombiano mostró su dominio.