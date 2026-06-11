Un Madison Square Garden lleno de estrellas fue testigo de la mayor remontada en las finales de la NBA

La locura se adueñó de Nueva York el pasado miércoles 10 de junio cuando acabó el cuarto partido de las finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs, el cual terminó en victoria para los neoyorquinos por 107 a 106 en un final de infarto. Este juego quedará en la historia del mejor baloncesto del mundo al ser la mayor remontada en un partido de las finales, pues hasta el minuto 3 del tercer cuarto, los Spurs estaban 29 puntos por encima, ventaja que se les escapó faltando un minuto y medio.
El tupé del Madison Square Garden fue testigo de una inédita remontada frente a los ojos de figuras del entretenimiento como Taylor Swift, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Adam Sandler, Spike Lee, Chris Rock, Nas y Ben Stiller. El pabellón contó además con el aliento de más de 19.000 aficionados que generaron una atmósfera como pocas en el deporte de la pelota naranja.