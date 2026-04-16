Atentos que se definen los Playoffs en la NBA: ¿Cuándo y dónde ver el Play-in?

El mejor baloncesto del mundo entra en instancias definitivas. Este viernes 17 de abril a la noche se definen los últimos cupos a los Playoffs con los partidos del Play-in entre Orlando Magic y Charlotte Hornets en la Conferencia Este, y Phoenix Suns contra los Golden State Warriors en la Conferencia Oeste.

Estos duelos son entre los equipos que perdieron el duelo entre séptimo y octavo de cada conferencia contra el ganador del emparejamiento entre el noveno y el décimo de cada conferencia, dando como resultado el octavo clasificado de cada lado de la NBA, que enfrentará al primer clasificado de la conferencia.

Los enfrentamientos están servidos para el espectáculo. En Suns vs Warriors destaca la pulseada que tendrán Stephen Curry vs Devin Booker, dos jugadores históricos a la hora de encestar triples, siendo Curry el mayor anotador de la historia en este ítem. En Magic vs Hornets, dos estrellas relativamente jóvenes se enfrentan: Paolo Banchero y Lamelo Ball.