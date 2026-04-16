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Atentos que se definen los Playoffs en la NBA: ¿Cuándo y dónde ver el Play-in?

Los últimos dos cupos para los Playoffs de la NBA se disputan este próximo viernes 17 de abril. Curry, Booker, Banchero y LaMelo quieren llevar a sus equipos a las finales.

  • Stephen Curry tiene 38 años, ganó la NBA en cinco ocasiones y es el máximo anotador de triples en la historia de la NBA. FOTO: GETTY
    Stephen Curry tiene 38 años, ganó la NBA en cinco ocasiones y es el máximo anotador de triples en la historia de la NBA. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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El mejor baloncesto del mundo entra en instancias definitivas. Este viernes 17 de abril a la noche se definen los últimos cupos a los Playoffs con los partidos del Play-in entre Orlando Magic y Charlotte Hornets en la Conferencia Este, y Phoenix Suns contra los Golden State Warriors en la Conferencia Oeste.

Estos duelos son entre los equipos que perdieron el duelo entre séptimo y octavo de cada conferencia contra el ganador del emparejamiento entre el noveno y el décimo de cada conferencia, dando como resultado el octavo clasificado de cada lado de la NBA, que enfrentará al primer clasificado de la conferencia.

Los enfrentamientos están servidos para el espectáculo. En Suns vs Warriors destaca la pulseada que tendrán Stephen Curry vs Devin Booker, dos jugadores históricos a la hora de encestar triples, siendo Curry el mayor anotador de la historia en este ítem. En Magic vs Hornets, dos estrellas relativamente jóvenes se enfrentan: Paolo Banchero y Lamelo Ball.

El ganador entre Suns y Warriors irá contra el actual campeón de la competición, Oklahoma City Thunder, que además de ser el dueño del título, fue el mejor equipo del Oeste en temporada regular con un récord de 64 victorias y 18 derrotas. Por otro lado, el que salga victorioso entre los Magic y los Hornets, jugará contra Detroit Pistons, un equipo que sorprendió con su renacer y firmó una magnifíca campaña con 60 triunfos y 22 caídas.

¿Qué duelos están confirmados?

En el Oeste: Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers vs Houston Rockets, San Antonio Spurs vs Portland Trails Blazers.

En el Este: Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors, En el Este: Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors, New York Knicks vs Atlanta Hawks y Boston Celtics vs Philadelphia 76ers.

Este viernes, 17 de abril se juega desde las 6:30 p.m. Magic vs Hornets, y a las 9:00 p.m. Suns vs Warriors. En Colombia se podrá ver a través de Amazon Prime.

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