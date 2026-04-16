Incautaron narcochatarra de “Iván Márquez” en una vía de Valle del Cauca

A la Segunda Marquetalia, la organización criminal señalada del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, le interceptaron un narcocamión cargado con media tonelada de cocaína.

El hallazgo fue reportado este jueves 16 de abril por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, y sucedió en la vía que conecta a las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle).

Según el oficial, el vehículo inició su recorrido en el municipio de Ipiales (Nariño), en la frontera con Ecuador, llevando un cargamento de chatarra como fachada.

Cuando fue detenido por los uniformados, estos notaron que debajo de ese material de reciclaje se habían acondicionado dos compartimentos secretos.

Adentro tenían varios paquetes rectangulares, recubiertos con plástico azul y marcados con letras de historieta cómica, que decían “Boom!”, junto al dibujo de un taco de dinamita, de acuerdo con los videos del operativo.