x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Incautaron narcochatarra de “Iván Márquez” en una vía de Valle del Cauca

La organización criminal, sospechosa de asesinar a Miguel Uribe, perdió más de $2.000 millones.

  • La cocaína estaba escondida en un compartimento secreto, debajo de la chatarra que transportaba el camión. FOTOS: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    La cocaína estaba escondida en un compartimento secreto, debajo de la chatarra que transportaba el camión. FOTOS: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
bookmark

A la Segunda Marquetalia, la organización criminal señalada del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, le interceptaron un narcocamión cargado con media tonelada de cocaína.

El hallazgo fue reportado este jueves 16 de abril por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, y sucedió en la vía que conecta a las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle).

Según el oficial, el vehículo inició su recorrido en el municipio de Ipiales (Nariño), en la frontera con Ecuador, llevando un cargamento de chatarra como fachada.

Cuando fue detenido por los uniformados, estos notaron que debajo de ese material de reciclaje se habían acondicionado dos compartimentos secretos.

Adentro tenían varios paquetes rectangulares, recubiertos con plástico azul y marcados con letras de historieta cómica, que decían “Boom!”, junto al dibujo de un taco de dinamita, de acuerdo con los videos del operativo.

De esa media tonelada del alcaloide se podían extraer unas 1,2 millones de dosis. En el mercado negro tendría un valor aproximado de $2.250 millones de pesos, según el reporte oficial del caso.

“Mantenemos nuestra ofensiva implacable en cada corredor vial. No daremos tregua a quienes pretenden financiar el terrorismo a costa de la seguridad de los colombianos”, recalcó el general Rincón.

La Segunda Marquetalia es una disidencia de las Farc, comandada por Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”), la cual delinque en Venezuela y Colombia desde 2017.

Recientemente concentró los focos de la opinión pública porque la Fiscalía expidió órdenes de captura contra sus cabecillas, incluyendo a “Iván Márquez”, por el asesinato de Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

Interpol los persigue con una Circular Roja en la actualidad, mientras que la justicia de Estados Unidos sigue con un pedido de extradición pendiente por narcotráfico contra Marín Arango.

Aunque él y sus seguidores siempre han manifestado que se trató de “un entrampamiento”, con frecuencia las autoridades le están interceptando cargamentos de droga a su organización, como la narcochatarra que iba en el camión.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Otra condena contra “Iván Márquez” se suma a sus más de cuatro siglos de cárcel acumulados.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Narcotráfico
Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Drogas
Cocaína
Disidencias de Farc
Segunda Marquetalia
Colombia
Valle del Cauca
Iván Márquez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida