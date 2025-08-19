Salto dorado de Natalia Linares en Panamericanos Júnior quedó a un centímetro de la marca nacional de Caterine Ibargüen

Natalia Linares no solo conquistó el oro en los Juegos Panamericanos de la Juventud 2025 en Asunción, sino que también dejó una marca para la historia. Con un salto de 6,92 metros, Natalia pulverizó el récord vigente de estas justas, clasificó al Mundial de Tokio y aseguró su cupo directo a los Juegos Panamericanos élite de Lima 2027.
Fue la actuación de una atleta que nunca bajó de 6,50 en sus seis intentos y que cerró con un vuelo majestuoso, apenas un centímetro por debajo de la mejor marca nacional en la prueba, la de Caterine Ibargüen.