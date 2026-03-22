Natalia Linares voló y alcanzó bronce en Mundial de atletismo bajo techo en Polonia

El atletismo colombiano volvió a sonar fuerte en el ámbito internacional gracias a Natalia Linares, quien este domingo, en el Mundial de atletismo bajo techo celebrado en Torun, Polonia, “voló” para conquistar la medalla de bronce en salto largo.
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La heredera de Caterine Ibargüen en dicha modalidad, sigue confirmando sus progresos. Con un brinco de 6,80 metros, la nacida hace 23 en Valledupar (Cesar), estableció nuevo récord nacional en esta clase de certámenes, dejando atrás el registro que ella misma logró el pasado 28 de febrero en el Sudamericano Indoor en Cochabamba, Bolivia, cuando saltó 6,73 metros.
Cabe recordar que en pistas al aire libre, la saltadora también ostenta el récord nacional en 6,95, logrado el primero de diciembre de 2025 en los Juegos Bolivarianos en Perú.