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Nairo Quintana correrá el próximo fin de semana su última carrera de profesional, ¿dónde será?

El ciclista boyacense dijo, desde el inicio de este año, que esta sería su última temporada como pedalista.

  • El ciclista boyancese Nairo Quintana, de 36 años, compitió la mayor parte de su vida en el Movistar de España, donde tuvo su mejor etapa como pedalista. Foto: tomada del x de @MovistarTeam
    El ciclista boyancese Nairo Quintana, de 36 años, compitió la mayor parte de su vida en el Movistar de España, donde tuvo su mejor etapa como pedalista. Foto: tomada del x de @MovistarTeam
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
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El mito de Nairo Quintana en el ciclismo se consolidó, hace 12 años, en Italia. En 2014, el ciclista boyacense ganó el Giro; convirtiéndose en el primer colombiano que logró inscribir su nombre en el trofeo senza fine (sin fin), que le dan a quien termina primero en la Clasificación General.

Entonces era un joven de 24 años que corría como “capo” del Movistar. El próximo sábado 3 de octubre, en territorio italiano, el pedalista boyacense, ahora con 36 años, correrá su última carrera como pedalista profesional después de una carrera en la que cosechó triunfos como La Vuelta a España.

¿Dónde será la última carrera de Nairo Quintana como ciclista profesional?

Los últimos años no fueron fáciles para la carrera de Nairo Quintana. El pedalista boyacense no corrió en 2023. Esa temporada enfrentó una sanción por presunto uso de Tramadol en el Tour de Francia del 2022, donde terminó sexto en la clasificación general. Por ese suceso, el ciclista quedó sin equipo: se acabó su vínculo con el Arkea francés.

Nairo llegó a esa escuadra en 2020, después de un ciclo exitoso con el Movistar Team de España. En ese equipo ganó el Giro de 2014 y La Vuelta del 2016. Además, estuvo en el podio del Tour de Francia tres veces: fue subcampeón en las ediciones del 2013 y 2015; mientras que fue tercero en la edición del 2016.

Nairo regresó al ciclismo de élite en 2024. Ese año firmó contrato, de nuevo, con Movistar. El retorno a las carreteras fue en Tour Colombia 2.1 de ese año. Luego, Quintana volvió a las grandes competencias, sin el brillo que tuvo antes.

En 2026, sin embargo, el ciclista colombiano ganó la segunda etapa de La Vuelta a Asturias, que representó su regreso al triunfo después de 1.500 días: el triunfo más reciente se remontaba al 20 de febrero del 2022, cuando se quedó con el Tour de Los Alpes Marítimos.

Esta temporada, además, Nairo participó con la Selección Colombia en el Mundial de Ciclismo que se corrió en Montreal, Canadá. En su última presentación con el seleccionado nacional no logró seguir el ritmo que impuso el pelotón y abandonó la competencia cuando faltaban 96 kilómetros para el final.

“Hace 17 años, hice mi primera participación en una Copa del Mundo y, ahora, terminar con todos los jóvenes, me da alegría. Representar a mi país es lindo”, dijo Nairo tras su participación en la carrera. Después agregó que no era la última que hacía como profesional. Nairo Quintana se retirará del ciclismo el 3 de octubre del 2026 en el Giro dell’Emilia, que se disputará en territorio italiano.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y en qué carrera se retirará Nairo Quintana del ciclismo profesional?
Nairo Quintana correrá su última prueba como profesional el sábado 3 de octubre de 2026 en el Giro dell’Emilia, en Italia.
¿Cuáles fueron las Grandes Vueltas que conquistó Nairo Quintana en su carrera?
Se coronó campeón del Giro de Italia en 2014 y de La Vuelta a España en 2016, vistiendo los colores del Movistar Team.
¿Cuántos podios logró Nairo Quintana en el Tour de Francia?
Logró tres podios en la Grande Boucle: subcampeón en las ediciones de 2013 y 2015, y tercer lugar en la de 2016.

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