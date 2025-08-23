Murió Cristian Castaño Villa, apneísta que rompió 28 récords y sobrevivió a mordedura de un tiburón

El reconocido apneísta colombiano Cristian Castaño Villa murió a sus 40 años, así lo informó una de las empresas con las que laboraba el deportista e ingeniero. Dejó un legado de 28 récords y una historia de sobrevivencia al ataque de un tiburón.
Cetma Composites es el nombre de la empresa que dio a conocer el fallecimiento del deportista. Un comunicado a través de su redes sociales confirmó la noticia. “Hoy es un día muy triste para la comunidad freediving y para Cetma Composites: nuestro amigo y embajador colombiano nos deja en el más profundo dolor”, posteó la compañía de buceo, sin confirmar cuál fue el motivo de su muerte.
Castaño Villa era considerado un representante y embajador colombiano del buceo en aguas libres, pues a pesar de ser ingeniero civil de profesión, los mares fueron su pasión.