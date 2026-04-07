Mundial de Sóftbol en Sincelejo estaría en duda, ¿qué pasa con el evento deportivo?

La realización del Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 2026 en Sincelejo quedó en entredicho luego de que comenzara a circular un supuesto documento atribuido a la Secretaría de Infraestructura Municipal, en el que se advierte que no sería viable llevar a cabo el evento en la ciudad por presuntas dificultades técnicas, operativas y financieras.
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Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de cancelación por parte de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) ni de la Alcaldía de Sincelejo, el documento encendió la controversia a pocas semanas del campeonato, programado entre el 25 de abril y el 3 de mayo.