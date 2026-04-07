Mundial de Sóftbol en Sincelejo estaría en duda, ¿qué pasa con el evento deportivo?

La realización del Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 2026 en Sincelejo quedó en entredicho luego de que comenzara a circular un supuesto documento atribuido a la Secretaría de Infraestructura Municipal, en el que se advierte que no sería viable llevar a cabo el evento en la ciudad por presuntas dificultades técnicas, operativas y financieras. Siga leyendo: Video | Con jonrón incluido, Venezuela venció a Italia y se enfrentará a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de cancelación por parte de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) ni de la Alcaldía de Sincelejo, el documento encendió la controversia a pocas semanas del campeonato, programado entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

La situación provocó además una reacción en el Concejo de Sincelejo, donde la concejal Daniela Vergara pidió a la administración municipal entregar explicaciones claras sobre el futuro del torneo y responder si la información que circula corresponde o no a una decisión real.

¿Qué hipótesis hay sobre la cancelación del torneo?

El documento, fechado el 31 de marzo de 2026 y dirigido a la WBSC, tiene como asunto la “activación de ocurrencia de situaciones excepcionales constitutivas de fuerza mayor ante la configuración de riesgo cierto en la ejecución de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 WBSC 2026”. En su contenido, el supuesto oficio señala que, pese a las intervenciones adelantadas en los escenarios deportivos, persistirían condiciones materiales y operativas que no han podido ser superadas de manera definitiva, lo que, según el texto, incidiría directamente en la capacidad real de garantizar la ejecución del evento en las fechas programadas. El documento sostiene que aún estarían pendientes actividades críticas relacionadas con la adecuación estructural del terreno de juego, la instalación de la superficie definitiva, ajustes de infraestructura complementaria y otras condiciones exigidas por los estándares internacionales del torneo. Además, afirma que la infraestructura “no se encuentra plenamente habilitada ni certificada” para el desarrollo competitivo en condiciones óptimas.

También menciona observaciones derivadas de la inspección técnica adelantada por la WBSC, entre ellas ajustes en la nivelación del campo, la implementación de sistemas adecuados de drenaje, la adecuación de la iluminación, la instalación de equipamiento técnico y la validación integral de las condiciones operativas de los escenarios. Otro de los puntos sensibles del documento es la referencia a la situación financiera del Municipio de Sincelejo. Según el contenido del supuesto oficio, existiría una restricción real en la disponibilidad de recursos necesarios para garantizar tanto la culminación de las obras como la implementación integral de los componentes logísticos, operativos y técnicos requeridos para el desarrollo del campeonato. Incluso, el texto asegura que el municipio habría intentado gestionar apoyos institucionales y recursos adicionales, pero que no se habrían concretado aportes de cofinanciación por parte de otras instancias. A eso se sumaría, según el mismo documento, el impacto de lluvias intensas y persistentes asociadas a un frente frío en la región, situación que, al parecer, habría afectado actividades clave de la obra como la compactación del terreno, la estabilización de la subbase, la instalación de la superficie deportiva y los sistemas de drenaje.

La conclusión del oficio es la que más ha generado inquietud: “Bajo estas circunstancias, y considerando las razones previamente expuestas, no resulta viable llevar a cabo este evento en la ciudad”.

¿Qué dijo la concejal?

En medio de la controversia, la concejal Daniela Vergara se pronunció en sesión ordinaria del Concejo y pidió que se solicite formalmente a la Alcaldía una respuesta sobre lo que está ocurriendo con el Mundial. Durante su intervención, la cabildante cuestionó que, tras haberse presentado el torneo como un logro importante para Sincelejo, ahora circulen versiones sobre una posible caída del evento sin que exista una explicación oficial y contundente para la ciudadanía. Vergara pidió que la administración responda, de manera concreta, si las noticias sobre una presunta cancelación son reales, si el oficio atribuido a la Secretaría de Infraestructura es verídico y cómo respondería el municipio en caso de que el campeonato no se realice.

La concejal también advirtió sobre el impacto que una eventual cancelación podría tener para la ciudad, no solo desde el punto de vista de imagen, sino también por las implicaciones económicas y organizativas, al señalar que, según lo que se ha comentado, ya habría personas y deportistas que compraron tiquetes y realizaron gastos para asistir al evento. En su intervención, insistió en que la situación no afectaría únicamente a la administración municipal, sino también a Sincelejo como ciudad anfitriona frente a la comunidad deportiva nacional e internacional.

El contraste con las visitas técnicas previas

La incertidumbre sobre el Mundial contrasta con el contexto que se había conocido semanas antes sobre la preparación de los escenarios. De acuerdo con la información entregada por el comité organizador y las autoridades locales, representantes de la WBSC, de la Alcaldía y de la organización del campeonato habían realizado una inspección técnica a los estadios Eduardo Porras Arrázola y 20 de Enero, los dos escenarios previstos para albergar el torneo. Durante esa revisión se informó que en el Eduardo Porras Arrázola avanzaban trabajos como la nivelación del terreno de juego, la adecuación del campo para césped sintético y polvo de ladrillo, así como la futura instalación de un nuevo sistema de luminarias y espacios para la operación de la WBSC y la sala de prensa. En el caso del estadio 20 de Enero, se había dicho que las intervenciones serían menos complejas y que estarían enfocadas principalmente en la adecuación del outfield, el infield y la instalación del tapete de césped artificial. Incluso, desde el comité organizador se había reconocido que existía preocupación por los tiempos, aunque se mantenía la expectativa de cumplir con la entrega de los escenarios dentro del cronograma previsto.