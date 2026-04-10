El milagro de Alma: la razón por la que Mónica Sarai Arango le dice adiós a la natación artística

Mónica Sarai Arango Estrada tomó una decisión con el “Alma”. Tras 29 años de carrera como nadadora artística, con dos Juegos Olímpicos disputados en la modalidad de dueto y una final mundial en solo, su vida dio un giro que había esperado con ilusión y decidió retirarse como deportista de alto rendimiento.
Luego de un embarazo ectópico y una pérdida, Mónica y su esposo recibieron la noticia que habían anhelado: la deportista, que había hecho un receso en las competencias mientras definía su futuro, estaba de nuevo embarazada.
Con la incertidumbre de lograr llevar su embarazo a término y la fe puesta en que Dios les iba a conceder el milagro, Mónica inició la etapa más anhelada de su vida: la espera de su bebé. Fueron meses de no salir del baño, pues los vómitos eran el pan de cada día. Sin apetito, su cuerpo solo le pedía paletas de agua y, con la convicción de que esta vez sí iba a poder tener a su bebé en brazos, Mónica siguió con su rutina diaria.
Preparaba campamentos para las nuevas estrellas de la natación artística paisa, realizaba las asesorías como psicóloga con deportistas y otros clientes, y seguía con la construcción de su marca, su empresa Moni Sarai (psicología, deporte y desarrollo humano), en la cual ofrece servicios como psicología del alto rendimiento, implementos deportivos pensados para deportes acuáticos, campamentos, clínicas, acompañamientos técnicos y arte acuático.