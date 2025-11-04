¿Por qué la final de la Serie Mundial MLB se convirtió en un fenómeno global más allá del béisbol?

La noche del 2 de noviembre, en la que Los Ángeles Dodgers levantaron el trofeo en terreno de los Toronto Blue Jays, fue más que un simple evento deportivo. Desde que lanzaron la primera bola en el séptimo juego, la final se convirtió en un espectáculo global.
Con estrellas de talla mundial como Shohei Ohtani en la alineación de Los Dodgers, una batalla cazada en entradas extras y audiencias de más de 25 millones de personas, el acontecimiento evidencia cómo las grandes finales deportivas se están transformando en fenómenos de entretenimiento, marketing y publicidad. Le contamos por qué las finales, como las de la MLB o la NBA, se han vuelto todo un éxito mundial.