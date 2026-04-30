Miguel Ángel Martínez cumplirá uno de sus sueños, jugará en la Liga de Italia tra ser figura en la Superliga de España

Lograr 537 puntos en una sola temporada con el club Playas de Benidorm en España es uno de los mayores orgullos del antioqueño Miguel Ángel Martínez Palacios, conocido en el mundo del voleibol como “Amaranto”. Por estos días, el jugador se encuentra en Medellín recargándose con su familia antes de partir a cumplir su gran sueño: jugar en la prestigiosa Liga de Italia. Con esos 537 puntos, Amaranto se convirtió en el máximo anotador en la historia de la Superliga Española de Voleibol. Este hecho —unido a otras cifras impresionantes que alcanzó en los últimos ocho meses en la península ibérica— le abrió el camino para fichar, en la próxima temporada, por el equipo Cisterna Volley de la liga italiana. A sus 22 años, este jugador nacido en Carepa ha pasado ya por las ligas de Rumania, Alemania, España y Libia. Al recordar su recorrido, Miguel Ángel relata que su experiencia internacional arrancó en Rumania, donde jugó media temporada siendo aún menor de edad. Luego pasó a Alemania y, tras un desempeño destacado, llegó al Teruel en España, donde, entre altibajos, solo pudo actuar media temporada. Posteriormente, su destino fue Libia, donde se lució de tal manera que el club Playas de Benidorm lo contactó para que regresara a España, brindándole las condiciones ideales para dedicarse exclusivamente a rendir en el campo. “Tuve la libertad de entrenar, competir y compartir con algunos amigos que se convirtieron en mi familia, porque estar lejos de Carepa, de mi mamá y de mis seres queridos no es fácil; pero me sentí tan bien que me permitieron crecer en mi desempeño y por eso me pude consolidar y destacar”, comenta Amaranto. Por eso, ahora que está en Medellín, planea viajar unos días a su tierra para compartir no solo con su madre, Martha Lucía Palacios Palacios, sino con sus hermanas y sobrinos. Quiere disfrutar del mar y deleitarse con el patacón de banano con queso y suero costeño en sus desayunos, delicias que tanto extraña cuando está lejos de casa.

Mucha nostalgia por estar lejos de sus seres queridos

Con cierta nostalgia, Amaranto menciona que, aunque está feliz por alcanzar sus metas, la distancia le obliga a perderse momentos valiosos con los suyos. “Ver que mi mamá se está haciendo mayor lejos de mí me genera muchos sentimientos, porque estoy cumpliendo mis sueños, pero la extraño mucho. Ella es muy valiosa para mí y solo puedo verla o compartir con ella entre 15 o 20 días al año”. Mientras adelanta gestiones de documentos y trámites para su regreso a Europa, Miguel Ángel se dedica a compartir con sus sobrinos y su madre, quien se esmera cocinándole el pescado y los frutos del mar que tanto le gustan. Entre sus planes está llevarlos al cine y cumplir con el ritual de ir de paseo al mar, una costumbre cada vez que visita el país. También le puede interesar: Andrés Piza volvió al voleibol internacional, Turquía el nuevo reto del antioqueño Además, espera convencer a su madre para que lo acompañe en su nueva experiencia en Italia, consciente de que el reto que se avecina es enorme. Su mayor expectativa ahora es ganarse un lugar en una de las mejores ligas del mundo. “Yo en España me hice un nombre, todos sabían quién era Amaranto; ahora me toca ir a Italia a luchar donde están los más grandes de todos los tiempos, para que me conozcan y ganarme un lugar con mi desempeño”. Miguel, que salió siendo un niño de Carepa con una maleta pequeña pero llena de sueños, sigue trabajando para dejar en alto el nombre de Colombia y abrir puertas a más compatriotas. “Lograr lo que he alcanzado no ha sido fácil; he tenido que hacer muchos sacrificios, tener el coraje de pasar los días duros, la soledad y la distancia para dar el máximo en la cancha y aprovechar las condiciones que Dios me dio”. Lea además: Fray Banquet Castro, el joven de Necoclí que cambio el arco por la red y es figura del volei playa nacional Este fin de semana, seguramente, Miguel estará frente al mar disfrutando de su familia y recargando energías para los retos inmediatos: el Campeonato Nacional en Cali, el selectivo a la Selección Colombia y su esperado estreno en la Liga de Italia.

Los compromisos con Selección Antioquia y con Colombia