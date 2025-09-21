Estas fueron las máximas figuras que dejó el Mundial de Atletismo en Tokio; Colombia logró un bronce

La vigésima edición del Mundial de atletismo se cerró este domingo en Tokio después de nueve días de competición, con el sueco Armand Duplantis y la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone como autores de las hazañas más memorables.
Estas fueron las estrellas que brillaron con más fuerza en un Mundial donde Estados Unidos dominó el medallero por quinta edición consecutiva (16 oros en un total de 26 medallas) y donde Kenia fue segunda (7 oros en un total de 11 medallas).
Con el tercer oro mundial asegurado, Duplantis se enfrentó a la barra de 6,30 metros para batir por decimocuarta vez el récord del mundo del salto con garrocha. Derribó la barra dos veces y a la tercera voló por encima.
Lea aquí: De 4 metros en 1912 a 6,30 en 2025: los hitos del récord del salto con garrocha
Salió corriendo en dirección a la grada para ir a besar efusivamente a su prometida, la modelo sueca Desiré Inglander, y brindó a las 60.000 personas que llenaban el estadio Nacional un momento inolvidable.
“Un récord más de Duplantis y World Athletics se queda sin fiesta de Navidad. Si lo bate dos veces, adiós también a la fiesta de verano”, bromeó este domingo el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, en alusión al cheque extra de 100.000 dólares por esa nueva plusmarca.