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Listas las semifinales en Miami: Jannick Sinner busca un nuevo título

Este viernes 27 de marzo se jugarán las semifinales del Masters 1000 de la ciudad del sol. El italiano quiere aumentar su racha ganadora luego de coronarse en Indian Wells.

  • Jannick Sinner, italiano de 24 años, ya ganó el Masters 1000 de Miami en el año 2024. FOTO: GETTY
    Jannick Sinner, italiano de 24 años, ya ganó el Masters 1000 de Miami en el año 2024. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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Se acerca el final de la edición número 41 del Masters 1000 de Miami. El prestigioso torneo que se juega en pista dura en el recinto Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami Gardens es uno de los torneos ATP que cuenta con más de 64 jugadores que no forma parte de los Grand Slam, junto a Indian Wells y el ATP Finals.

Este año el certamen estuvo plagado de sorpresas, como la caída temprana de Carlos Alcaraz a manos de Sebastian Korda en la ronda de 32. Otro de los que cayó tempranamente en el torneo fue el ruso Daniil Medvedev ante el argentino Francisco Cerúndolo.

La gran ausencia es el serbio Novak Djokovic, quien sufrió una lesión en el hombro derecho después de su participación en Indian Wells. El Joker se prepara para estar al 100% físicamente en Roland Garros. El nacido en Belgrado hace 38 años tiene como gran objetivo hacerse con su Grand Slam número 25.

Jannick Sinner busca una nueva corona

Quizá el italiano sea el mejor jugador del deporte blanco en la actualidad junto a Carlos Alcaraz. El apasionado hincha del AC Milán del fútbol italiano siempre referenció la vitrina del equipo italiano como una motivación personal por la cantidad de trofeos que ostenta el Rossoneri. Poco a poco, Sinner empieza a llenarse de trofeos, a crecer en nivel de juego y en legado tenístico. Viene de ser campeón en Indian Wells el pasado 15 de marzo, dando un golpe sobre la mesa en el año ATP, después de haber caído en el Australian Open ante Djokovic.

Este 26 de marzo eliminó de Miami al local Frances Tiafoe, desplegando un juego excelso y demostrando su gran nivel al firmar el 6-2, 6-2 final que lo deposita en semifinales del torneo. Sinner espera por el ganador entre Alexander Zverev (4 en el ranking ATP) y Francisco Cerúndolo, el argentino que ha sorprendido en este Masters 1000.

La otra semifinal del torneo la componen el checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Fils. A priori, Jannik Sinner es el favorito por encima del resto de jugadores que queda en carrera.

El campeón del torneo se llevará un premio de 1.2 millones de dólares. La gran final del Masters 1000 se llevará a cabo el próximo domingo 29 de febrero con horario a confirmar; transmite la plataforma Disney +.

Lea también: La Fifa va contra “los vivos” y en Norteamérica 2026 no se podrá perder tiempo; estas son las nuevas normas

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