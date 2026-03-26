Listas las semifinales en Miami: Jannick Sinner busca un nuevo título

Se acerca el final de la edición número 41 del Masters 1000 de Miami. El prestigioso torneo que se juega en pista dura en el recinto Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami Gardens es uno de los torneos ATP que cuenta con más de 64 jugadores que no forma parte de los Grand Slam, junto a Indian Wells y el ATP Finals.

Este año el certamen estuvo plagado de sorpresas, como la caída temprana de Carlos Alcaraz a manos de Sebastian Korda en la ronda de 32. Otro de los que cayó tempranamente en el torneo fue el ruso Daniil Medvedev ante el argentino Francisco Cerúndolo.

La gran ausencia es el serbio Novak Djokovic, quien sufrió una lesión en el hombro derecho después de su participación en Indian Wells. El Joker se prepara para estar al 100% físicamente en Roland Garros. El nacido en Belgrado hace 38 años tiene como gran objetivo hacerse con su Grand Slam número 25.