Martha Bayona se colgó la medalla de plata en el Súper Mundial de Ciclismo

“Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar en una Copa del Mundo y más en el podio. También a mi entrenador, que siempre ha confiado en mí. Me quedo debiendo la camiseta de arcoíris (de campeona mundial). Lo luché hasta el final y me siento muy contenta con lo que hicimos”, comentó Bayona en declaraciones posteriores al final de la competencia.

Le puede interesar: ¿Las recuerda? Estas han sido las hazañas que engrandecen el nombre de Colombia en el Giro de Italia