“Nuestras diferencias políticas deberían resolverse en las urnas, no en los tribunales” . En estos términos, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reclamó este martes por el fallo que declaró culpable en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

A través de un mensaje replicado en la red social X desde la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Landau aseguró que los fiscales y jueces “deben garantizar que la ley se aplique de manera imparcial”; no obstante, alegó que “eso no ha ocurrido en la gran nación de Colombia”.

“Una de las tendencias preocupantes de nuestro tiempo es la utilización de los sistemas judiciales como arma contra opositores políticos. Nuestras diferencias políticas deberían resolverse en las urnas, no en los tribunales. Obviamente, esto no significa que alguien deba gozar de inmunidad frente a la aplicación neutral de la ley, pero los fiscales y jueces deben garantizar que la ley se aplique de manera imparcial a los adversarios políticos. Lamentablemente, eso no ha ocurrido en la gran nación de Colombia”, alegó.