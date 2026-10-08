María Fernanda Mena ratificó su poder en las pesas y conquistó tres oros en México

Hace pocos días, María Fernanda Mena lideró la conquista de Colombia en el levantamiento de pesas de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, donde la delegación nacional obtuvo siete medallas de oro y ratificó su dominio en este deporte en la región.

En esa ocasión, la deportista, nacida hace 21 años en Apartadó, se impuso en la división de los 77 kilogramos con registros de 115 kilos en arranque y 135 en envión, para un total de 250.

Ahora, en Tepic, México, donde se disputa el segundo certamen clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, la urabaense volvió a demostrar su potencial y el buen momento deportivo que atraviesa. Esta vez conquistó el oro en arranque, con 113 kilos; luego se impuso en envión, con 137, y también dominó el total, con 250 kilogramos.

El resultado confirma el crecimiento de una de las pesistas colombianas con mayor proyección. En 2023, Mena ya había llamado la atención durante los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, cuando, siendo todavía estudiante de bachillerato, conquistó el oro en arranque con 109 kilos y se enfrentó a rivales de mayor recorrido atlético. Esa actuación le permitió recibir el premio Acord Antioquia como mejor deportista juvenil de esa temporada.

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Un año después, en el Campeonato Mundial Sub-20 disputado en León, España, consiguió la medalla de plata en arranque, con 109 kilos, en la división de los 71 kilogramos.

Ahora, su actuación en México adquiere mayor relevancia al triunfar ante una referente en el mundo: la también colombiana Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica en París 2024.

Sánchez levantó 109 kilos en arranque y 136 en envión, para un total de 245, registros que le dieron el segundo lugar, cinco kilos por debajo de Mena en el acumulado.

Mena, integrante del equipo 10 de 10 de la Fundación Fraternidad Medellín, operado por la Fundación Mariana Pajón, sigue dando pasos importantes en su carrera deportiva. Con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, su desempeño en México alimenta las expectativas sobre lo que puede alcanzar en el futuro.