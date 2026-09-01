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Los mejores tenistas del mundo están sufriendo de una ‘plaga’ de lesiones, ¿por qué?

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik Sinner son algunos de los atletas de alto rendimiento que no han tenido un buen año por causa de los problemas físicos que los han alejado de las canchas.

  • Novak Djokovic sufrió bastante en la jornada del domingo en la que no pudo consolidar su triunfo. Las dolencias lo llevaron a despedirse pronto del US Open. Las lesiones lo han afectado últimamente. FOTO AFP
    Novak Djokovic sufrió bastante en la jornada del domingo en la que no pudo consolidar su triunfo. Las dolencias lo llevaron a despedirse pronto del US Open. Las lesiones lo han afectado últimamente. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se repartieron los Grand Slams de 2025. Para este año se esperaba que las dos superestrellas alumbraran el mundo del tenis con su rivalidad, pero eso no ha sucedido. ¿La razón?: las lesiones los han alejado por meses de las canchas y competencias.

Los problemas físicos han impedido que se enfrenten en tres de los cuatro principales torneos: el español se perdió Roland Garros y Wimbledon debido a una lesión en la muñeca, mientras que el italiano no participó en el US Open por un problema de rodilla.

Claro que no son los únicos entre los mejores tenistas del mundo que se han perdido grandes citas este año a raíz de problemas físicos, una tendencia que ha sido motivo de creciente preocupación en el deporte mundial.

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A ellos se han sumado el italiano Lorenzo Musetti y el francés Arthur Fils, ausentes en los primeros Grand Slams de 2026, y ahora están jugando en Nueva York. En las damas también las lesiones han causado bajas importantes, como la número dos mundial, la kazaja Elena Rybakina, quien se recupera del talón y se prepara para su estreno en primera ronda.

A diferencia de generaciones anteriores, los grandes tenistas actuales tienen acceso a mejores acondicionamientos físicos y nutrición, una mayor franqueza respecto a la salud mental y una tecnología mejorada para detectar y tratar lesiones, pero eso no los exime de sufrirlas.

“Estamos perdiendo la batalla a pesar de los avances en la medicina deportiva”, dijo Neeru Jayanthi, quien dirige el programa de medicina del tenis en Emory Healthcare, en Atlanta.

Más rápidos y más fuerte

El problema de las lesiones señala el lado negativo de la mayor exigencia física necesaria para competir al más alto nivel en un deporte en el que el juego se ha vuelto cada vez más rápido y potente.

Las innovaciones en las raquetas ahora permiten efectos de topspin (liftados) brutales que no existían anteriormente y que explican en parte el aumento de la intensidad. “El juego se ha vuelto más intenso porque los jugadores son más grandes, más rápidos y más fuertes”, dijo Mackie Shilstone, especialista en preparación física que trabajó con Serena Williams durante 14 años.

El topspin extremo es un factor en el aumento de la incidencia de lesiones de muñeca que se observa en todos los niveles del tenis, señaló Remy Rabinovich, cirujano de mano y muñeca en Northwell Health, en Nueva York.

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El ritmo más rápido somete al cuerpo a una mayor tensión cuando cambia de dirección y el clima más extremo debido al cambio climático también pasa factura, señaló.

A esto se suma que el gran negocio del tenis se desarrolla durante meses del año. “No puedes estar una vez meses seguidos viajando por todo el mundo”, dijo Shilstone. “Tiene que haber una recuperación planificada incorporada”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner impidieron sus enfrentamientos en los Grand Slams de 2026?
Carlos Alcaraz sufrió una lesión en la muñeca que le impidió competir en Roland Garros y Wimbledon, mientras que Jannik Sinner quedó fuera del US Open debido a un problema en la rodilla.
¿Cómo afecta el calendario ATP/WTA a la recuperación de los tenistas profesionales?
La duración del circuito, que exige viajar y competir durante 11 meses seguidos sin periodos de descanso planificados, impide una recuperación física adecuada para soportar el alto rendimiento.
¿Qué otros tenistas de alto nivel se han visto afectados por lesiones en la temporada 2026?
Lorenzo Musetti y Arthur Fils se ausentaron de los primeros Grand Slams del año, mientras que en la categoría femenina Elena Rybakina sufrió molestias en el talón previo a su debut en Nueva York.

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