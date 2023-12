“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo mundo conoce la situación por la que estoy pasando, la suspensión provisional que me tiene la UCI, que lleva casi 5 meses, y que al día de hoy no sé absolutamente nada de mi futuro” , expresó el ‘escarabajo’ que actualmente hace parte del Team Medellín.

“He colaborado, he hecho las cosas que ellos me han pedido. He colaborado con información, con los controles, porque he pasado muchos”, continuó contando el pedalista cafetero.

En medio de la molestia por su situación actual, el ciclista solamente al final del video volvió a insistir y a pedirle a la UCI que aceleren el proceso lo más pronto posible para que él pueda volver a la competencia regular, ya que, según él, lleva ya cinco meses sin ninguna respuesta oficial sobre el caso.

“Si se toman la molestia de venir hasta acá, que se tomen esa misma molestia para que me solucionen el tema y me agilicen, investiguen y me den luz verde para hacer lo que me gusta porque no escondo nada y estoy limpio, no tengo nada que ver”, concluyó ‘Superman’ López.