Las historias detrás de la fascinación de Petro por los árabes

Pocas horas después del brutal atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el país estaba expectante por el pronunciamiento del Jefe de Estado, Gustavo Petro, esperando tal vez algún sosiego en las palabras de su líder político.

Su primera impresión la compartió públicamente por la red social X, a las 6:56 p.m. del pasado 7 de junio, una hora y media después del ataque a bala en el barrio Modelia de Bogotá. El contenido de su mensaje causó confusión, por mencionar a los árabes en un contexto en el que nada tenían que ver.

“Ay Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre. Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia. Colombia da la bienvenida al mundo, y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria”, escribió.