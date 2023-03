La medallista olímpica Lorena Arenas brilla otra vez en la marcha tras meses de angustia

“Así es, después de los Olímpicos empecé a presentar diferentes lesiones. Primero me fracturé el ala del sacro izquierdo (localizado en la base de las vértebras lumbares). Y si bien me recuperé, gracias al apoyo del equipo médico del Ministerio, no sé si por la alta carga física me lesioné la cadera. Fue el médico cirujano en Medellín, Juan Gómez Hoyos, quien me volvió a realizar un nuevo procedimiento quirúrgico. Al final estuve casi todo el año sin competir”.

Se nota que llegó a Tokio al límite del sobreesfuerzo...

“Es que antes de competir en Olímpicos se hacen cosas tan difíciles que uno cree que el cuerpo no siente ese esfuerzo. Y luego se piensa que se puede seguir como si no hubiera pasado nada, y ahí es donde vienen ese tipo de lesiones”.

¿Qué aprendió de esa experiencia?

“Siempre me he exigido demasiado porque deseo ser la número uno, pero entendí que no siempre se tiene que ganar. No me sentía cómoda con mis tiempos. En sí comprendí que el cuerpo necesita descansar, asimilar las cargas, prepararlo para estar en óptimas condiciones”.

Y con la ambición que evidencia, parece que le costó asimilarlo...

“Fue muy duro. El año pasado fue caótico para mí, hasta caí en depresión. Me costó entender que no siempre puedes ser el primero, y que si bien llegaste a la cúspide tienes que empezar, prácticamente, desde cero para retornar al triunfo. Lesionarte e intentar entrenar, y casi ni poder caminar causa dolor, impotencia. Pero esta temporada, tras lo que viví y los registros que estoy haciendo, estoy feliz al ver mi recuperación”.

¿Qué se siente ser medallista mundial y olímpica, y saber que no podía ni caminar?

“Es frustrante. Aunque se logra lo que se anhelaba, quieres seguir luchando por nuevas metas, ahí no se acaba todo, te trazas más sueños. Pero tras cada lesión yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto? Entendí que todo en la vida tiene un propósito”.

¿Ahora quién es Lorena Arenas?

“Una persona con más resiliencia. Acepto de la mejor manera las cosas que llegan, las afronto con mayor valentía y paciencia para tomar las mejores decisiones. Ahora la preocupación que existe es en el tema de los apoyos con el Ministerio del Deporte”.

Siendo medallista olímpica, ¿a usted también le han fallado con estas ayudas?

“Por supuesto, se han presentado muchos problemas con el Ministerio. No han firmado contratos, los deportistas no reciben los apoyos y algunos no pueden viajar. Por mi parte, he estado pagando todo”.

¿Entonces, cómo paga su estadía en Australia?

“Hasta el 22 de febrero hubo un dinero que me gestionó el Comité Olímpico Colombiano con la Organización Deportiva Panamericana. En este momento la plata sale de mi bolsillo y de mi entrenador. Llegué a un acuerdo con la Federación de Atletismo para prestarle un dinero de una beca para implementación deportiva que me dio el Comité Olímpico Internacional, porque luego de tres meses no hay presupuesto para nosotros de parte del Ministerio. Ha sido horrible, los deportistas no tienen plata ni para viajar a competir. He sido responsable con mis recursos, y con ellos me pago los gastos”.