“Hay que saber escucharse y parar en el buen momento. Tras 16 años de carrera y más de 700 partidos disputados, he decidido poner fin a mi carrera de futbolista profesional” , señaló el mediapunta, que explotó en el Lille y brilló en el Chelsea antes de apagarse en el Real Madrid.

Con el Real Madrid no fue capaz de alcanzar este nivel , pero amplió su palmarés, principalmente con la Liga de Campeones de 2022.

Fue la ‘generación dorada’ del fútbol belga, dirigida desde el banquillo por el español Roberto Martínez. A Hazard le acompañaban entre otros Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku.

Ya en declive, los ‘Diablos Rojos’ no superaron la fase de grupos en el Mundial de Catar 2022.

“Fui capaz de cumplir mi sueño, he jugado y me he divertido en campos de todo el mundo. Durante mi carrera tuve la suerte de conocer grandes mánagers, entrenadores y compañeros. Gracias a todos por los grandes momentos, les echaré de menos”, señaló este martes.

“Finalmente, un gran agradecimiento a ustedes, mis fans, me han seguido durante todos estos años y me han animado en cada lugar en el que he jugado”, concluyó.