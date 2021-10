“La dignidad es un valor que no se negocia”: Supermán

Convencido de haber dado el paso indicado, Miguel Ángel López habló sobre su salida de Movistar, la llegada al Astana y la temporada 2022.

“Uno debe estar donde se sienta bien, feliz, respaldado y querido. Por eso mi llegada a Astana me tiene ilusionado, sé que estamos conformando un gran grupo para dar la pelea en las grandes del próximo año”, comentó el corredor en rueda de prensa.

Supermán, quien dijo que “de todas las decisiones se aprende”, reconoció que, aunque no quiere volver a la polémica, porque lo vivido en Movistar hace parte del pasado, no se arrepiente de haberse retirado de la Vuelta a España, pues esa situación derivó en que pudiera salir del equipo.

“La gente habla de falta de ética, yo les digo que estoy tranquilo y que la dignidad es un valor que no se negocia”, sentenció.

Sobre el tema de su ausencia en el equipo Tricolor en Juegos Olímpicos de Tokio, sostuvo que no recibió el aval de Movistar bajo el argumento de que era prioridad preparar bien la Vuelta a España, pero que tras lo sucedido en la competencia ibérica sintió tristeza por no poder representar al país en Japón.

Comentó también que es consciente de que no concluyó en el podio, pero que no fue por condición sino por otros detalles de los que no quiso hablar, “porque es un capítulo cerrado; además llegué a un acuerdo mutuo para salir y es lo mejor que nos pudo pasar a las dos partes”.

Puntualizó que su familia está con él. “A mí nadie me ha regalado nada, todos saben que soy guerrero, luchador y por eso estoy tranquilo. Voy a un lugar donde se hacen las cosas de otra manera, me quieren, apoyan y espero dar todo para estar de nuevo entre los mejores”