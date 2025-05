Juliana Gaviria, madre, campeona y fuente de inspiración en el ciclismo

Recientemente, en el Campeonato Panamericano de ciclismo en pista en Asunción, Paraguay, la hermana del también ciclista Fernando Gaviria (Movistar) logró, junto a Stefany Cuadrado y Yarli Mosquera, las nuevas figuras de dicha modalidad en Colombia, la presea de plata en la velocidad por equipos. También obtuvo bronce en el kilómetro y fue cuarta en el keirin.

Seguir entre las mejores pisteras del ámbito internacional siempre ha sido un desafío para Juliana, debido a la pasión que siente por el pedalismo. Pero en medio de medallas y reconocimientos en su carrera, la pedalista nacida en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño, confiesa con orgullo, y como lo ilustra en sus redes sociales, que su mayor título es ser madre.

“En 2017 llegaste a mi vida para darme el título más lindo, el de ser madre, y cada día me sorprendes más y más, me enseñas a ser una mejor persona y lo feliz que se puede ser con lo simple. Una sonrisa, un abrazo y un beso tuyo me recargan y hacen que me enamore más de ti, mi amor. Miro cómo has crecido y le doy gracias a Dios por tu salud, por tu sonrisa, que siempre seas ese niño amoroso y feliz”. Esas fueron las palabras que Juliana le dedicó a Maxi en Instagram cuando cumplió siete años en diciembre pasado.