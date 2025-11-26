x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luisa Cortés y Luciana Rincón, el reflejo del futuro: Natación de Sabaneta brilla en los Juegos Departamentales

Dos jóvenes deportistas que encontraron el agua un estilo de vida y que representan el anhelo de los 8.000 atletas que reúne las justas en Copacabana y Girardota.

  • Luciana Rincón (izquierda) y Luisa Cortés brillaron en el primer día de competencias de la natación en los Juegos Departamentales. FOTO CORTESÍA INDEPORTES ANTIOQUIA
    Luciana Rincón (izquierda) y Luisa Cortés brillaron en el primer día de competencias de la natación en los Juegos Departamentales. FOTO CORTESÍA INDEPORTES ANTIOQUIA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

26 de noviembre de 2025
bookmark

Los Juegos Departamentales, que en su edición número 48 se realizan en los municipios de Girardota y Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, siguen siendo una cantera inagotable de campeones en las 34 disciplinas que estarán en competencia hasta la primera semana de diciembre.

De los cerca de 8.000 deportistas de 100 poblaciones que representan a nueve subregiones, muchos continuarán el camino del alto rendimiento y en el futuro llevarán la bandera del país a los escenarios del mundo. Por ello, la inversión de 4.200 millones de pesos que hacen las dos alcaldías comprometidas con la organización de las justas cobra todo su valor.

Sabaneta, por ejemplo, tiene en natación a dos nadadoras que en la jornada del miércoles brillaron en Copacabana: Luisa Cortés y Luciana Rincón, quienes al mediodía habían obtenido cuatro y tres preseas, respectivamente. Las dos campeonas expresaron una gran pasión por su deporte y una visión muy clara de sus metas.

Lea aquí: Girardota y Copacabana reciben a 8.000 atletas en final de los Juegos Departamentales desde este martes

“La natación me ha gustado mucho, me atrapó, me hace sentir cómoda, me agrada lo que hago y cada día la doy toda”, cuenta la quinceañera Luisa Cortés, quien cumple su segundo año competitivo.

Luciana, por su parte, confiesa que su familia siempre ha estado en el mundo del agua. Su papá fue waterpolista y “me inculcó el amor por el agua desde chica”. A medida que fue creciendo, practicó por gusto propio y “me ha gustado demasiado; es un medio para despejarme, me gusta dar lo mejor de mí y ser constante lo más que puedo”.

La competencia trae consigo presión, y eso lo reconoce Luisa, porque se exige al máximo. “Así esté cansada y tenga nervios o ansiedad, doy lo mejor para sentirme bien”.

La preparación mental es fundamental

Luciana considera que para rendir en la natación hay que prepararse, primero que todo, “mentalmente”, que es lo más duro. “Hay que tener fuerza mental haciendo entrenos de competencia; a mí me juega mucho el estómago por los nervios. Por eso se debe tener una rutina estructurada; eso me va quitando la ansiedad porque todo está controlado, aunque al momento de enfrentar a las rivales no todo está como uno quisiera”.

Para Luisa, más que sacrificios que deba hacer, este deporte le ha permitido adquirir disciplina, responsabilidad y buenos hábitos, gracias al apoyo familiar. Para su compañera Luciana, que ya se graduó del bachillerato, tener que faltar muchas veces al colegio, no poder salir con los amigos, dormirse temprano y perderse cumpleaños de sus padres, son sacrificios que hoy se recompensan con los triunfos.

Le puede interesar: De Copacabana a Brasil: el “triunfo” del equipo colombiano sub-13 de waterpolo

Luisa apunta a seguir mejorando y se apoya en Dios para que la guíe personal y deportivamente. Además de nadar, quiere estudiar y “hacer otras cosas”, en tanto que Luciana se ha puesto una meta: conseguirse una beca deportiva en el exterior, algo que ya está gestionando. En caso de no concretarse, asegura que seguirá por siempre en la natación, porque esta la relaja y le da armonía en el día a día.

Para Luisa y Luciana, el agua se ha convertido en su vida, un espacio de armonía que, a pesar de los nervios, el cansancio y las ausencias familiares, siempre trae consigo la misma recompensa.

Temas recomendados

Deportes
Natación
Juegos Departamentales
Copacabana
Girardota
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida