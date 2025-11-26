Luisa Cortés y Luciana Rincón, el reflejo del futuro: Natación de Sabaneta brilla en los Juegos Departamentales

Los Juegos Departamentales, que en su edición número 48 se realizan en los municipios de Girardota y Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, siguen siendo una cantera inagotable de campeones en las 34 disciplinas que estarán en competencia hasta la primera semana de diciembre.
De los cerca de 8.000 deportistas de 100 poblaciones que representan a nueve subregiones, muchos continuarán el camino del alto rendimiento y en el futuro llevarán la bandera del país a los escenarios del mundo. Por ello, la inversión de 4.200 millones de pesos que hacen las dos alcaldías comprometidas con la organización de las justas cobra todo su valor.