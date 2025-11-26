Niño de cinco años murió al ser arrollado por una ciudadana china en los límites de Medellín e Itagüí

Un niño de 5 años, que se encontraba en una estrecha calle del barrio Colinas del Sur, en el suroccidente de Medellín, murió arrollado por un carro particular que era conducido por una ciudadana de la República Popular de China. Al parecer, la conductora no pudo detener su marcha cuando el menor estaba cruzando la calle, provocándole lesiones que lo llevaron a la muerte en el centro asistencial.
El accidente de este menor ocurrió a las 5:20 de la tarde del pasado domingo en la carrera 52A con la calle 13A sur, en este barrio de la comuna 15 (Guayabal), en los límites entre Medellín e Itagüí.