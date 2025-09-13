Currulao abrió los Primeros Juegos Afro de Antioquia con deporte, música y danza

Con un desfile lleno de música, danza y color, el corregimiento de Currulao, en Turbo, fue escenario de la inauguración de los Primeros Juegos Afrodescendientes de Antioquia, que se desarrollarán hasta el 15 de septiembre en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.
La ceremonia, que contó con la participación de más de 600 deportistas de los once municipios de la subregión de Urabá, incluyó bandas de guerra, grupos de baile local, personas en zancos y niños que imitaban los ritmos desde las calles. La delegación de Vigía del Fuerte llegó incluso por río, un acto que muestra la diversidad cultural del territorio.