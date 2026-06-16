¡Campeones! Jorge Mesa supera la adversidad y lleva a Antioquia al título del Clasificatorio a Juegos Nacionales ante Valle

Antioquia silenció el coliseo Francisco Chois de Cali y se sacudió la presión. En una final electrizante, la selección masculina de voleibol venció 3-1 al anfitrión, Valle del Cauca, y se quedó con el Clasificatorio Nacional a Juegos Nacionales. La ruidosa celebración del plantel paisa fue el reflejo de un desahogo tan esperado como merecido. Con parciales de 25-22, 25-22, 20-25 y 25-21, los dirigidos por Hernán Osorio derrotaron a Valle, teniendo a su capitán, Jorge Mesa, como el mejor armador del torneo. Un premio a su constancia, resiliencia y dedicación, pues 2025 fue un año retador para uno de los mejores jugadores de Antioquia y Colombia. También le puede interesar: Doce voleibolistas antioqueños buscarán un cupo en Selección Colombia para Juegos Centroamericanos En medio de la algarabía y la celebración que protagonizó Antioquia en el coliseo, una imagen capturó la esencia del título. Jorge Mesa, tendido boca abajo sobre el piso, no pudo contener la emoción. Se desplomó a llorar lágrimas de victoria, pero también de desahogo, esfuerzo y resiliencia. Hablamos con el capitán de Antioquia sobre el torneo y lo que sigue.

¿Qué significó este título con Antioquia?

“Representa mucho. No es simplemente que somos el mejor equipo, sino que significa 10 años de trabajo con el profe Hernán. Fuimos tres años terceros, luego dos veces segundos y ahora regresar a Antioquia al máximo nivel y llevarnos el oro es el fruto de tanto esfuerzo durante estos diez años, aprendiendo de las derrotas y creciendo para llegar a este resultado tan gratificante”.

¿Qué sintió al ser elegido como el Mejor Armador del torneo?

“Significa mucho porque el año pasado fue muy devastador para mí en lo deportivo. Después de haber perdido la final en nuestra casa, con nuestra gente, ante Valle del Cauca, me quedé además fuera de la lista para el Mundial. Entonces fue muy duro, como una especie de depresión deportiva; pero sabía que en algún momento las cosas podían cambiar y este año ha sido como un resurgir, gracias a la resiliencia, al esfuerzo, a la lucha y a no rendirme”.

¿Cuáles son sus expectativas con la Selección Colombia?

“Con la Selección siempre las expectativas son altas. Tenemos, en los próximos tres meses, cuatro torneos internacionales, entonces la idea es repetir lo que hicimos en 2023, cuando logramos varias de las mejores medallas que tiene el voleibol nacional. Por eso estamos compitiendo a un nivel muy alto para ser elegidos y para ir a los torneos a luchar por alcanzar el oro”.

¿Dónde está jugando y cuáles son sus planes a futuro?

“Estoy jugando en Colombia con el club Karma en el torneo de la Superliga de Bogotá, muy activo también con la Selección Antioquia y disputando torneos de alto nivel como el de Ciénaga de Oro y otro que se juega en Saravena. Pero la idea es que, en el segundo semestre, pueda confirmar la noticia de firmar con un club para salir del país y competir en una liga de alto nivel”.

¿Cómo ve a Antioquia para Juegos Nacionales?

“Para los Juegos Nacionales creo que vamos con mucho entusiasmo y sabemos que tenemos la responsabilidad de ratificar este título para llevarnos el oro el próximo año”.

¿Cúales son sus expectativas para Juegos Centroamericanos?, ¿cómo ve a la Selección para ese reto?

“Para los Centroamericanos, la expectativa es alta. Queremos estar en el podio. Hace unos años se logró ganar una medalla de plata, así que queremos ir, dar el máximo y buscar estar en lo más alto del podio; para eso nos estamos preparando fuerte”.

¿Qué piensa del voleibol antioqueño?, ¿cómo ve el futuro de esta disciplina tanto en masculino como en femenino?

“Viene creciendo muchísimo, con mucha fuerza. El cuerpo administrativo de la Liga está haciendo las cosas muy bien. Somos una cadena y, como deportistas, nos hemos sentido muy arropados, más acompañados, y por eso estamos luchando por alcanzar los resultados que queremos para llevar de nuevo al vóley paisa a lo más alto. Ahora nos podemos concentrar en lo que nos corresponde: entrenar fuerte y buscar los resultados, porque desde la parte administrativa están haciendo un gran trabajo. La idea es devolver a Antioquia a ese lugar que tuvo, en el que era el vencedor de todo”.

El aporte de Antioquia a la Selección Colombia