Así le fue al ciclista Jerónimo Calderón en el Mundial de ruta en Kigali

Jerónimo Calderón, con solo 18 años de edad, es en este momento el decimocuarto mejor ciclista del mundo, en contrarreloj, en la categoría juvenil. Lea: De los patines a la gloria: el impresionante despegue de Jerónimo Calderón en el ciclismo El corredor de Copacabana, Antioquia, que hasta hace menos de tres años competía en patinaje de carreras, continúa sorprendiendo con sus habilidades en el pedalismo. Este martes, en su primera experiencia en un Mundial, en Kigali, Ruanda, el vigente campeón nacional y panamericano del esfuerzo individual tuvo una destacada actuación en el recorrido de 22.6 kilómetros, un terreno ondulado en el que estuvo cerca de terminar entre los diez primeros de la prueba que ganó el neerlandés Michiel Mouris con un tiempo de 29.07 minutos luego de rodar a una velocidad de 46.5 kilómetros por hora.

Calderón, que en el país corre para el Team Sistecrédito y quien seguramente ya empieza a ser observado por equipos europeos, pues se defiende en los distintos terrenos y hasta se destaca en la modalidad de pista, terminó en Kigali a 1.09, siendo el mejor corredor latinoamericano. “Fue una crono bastante exigente, el calor fue un factor importante y hubo unos repechos duros, pero entre todo me sentí bien”, dijo Jerónimo en charla con DSports. El español Benjamín Noval fue décimo, a 57 segundos. El podio lo completaron el estadounidense Ashlin Barry, a 7 segundos, y el belga Seff Van Kerckhove, a 8. El otro colombiano en competencia, Kevin Estupián, finalizó 21°, a 1.37.

Colombianas, en el top-30

En la carrera femenina, que tuvo un recorrido de 18.3 kilómetros en los que se impuso la neerlandesa Megan Arens (25.47 minutos), la mejor representante nacional fue la paisa Luciana Osorio, quien terminó 27°, a 2.51 de la ganadora. Por su parte, Estefanía Castillo se ubicó 30°, a 2.59. De otro lado, el pasado lunes, en la contrarreloj individual sub-23 femenina del certamen que se celebra en territoro africano, la santandereana Natalia Garzón se retiró de la prueba de 22.6 km, ganada por la británica Zoe Bäckstedt con tiempo de 30.56 minutos luego de rodar a una velocidad promedio de 43.832 km/h. El podio lo completaron la eslovaca Viktória Chladoňová, a 1.50, y la italiana Federica Venturelli, a 2.11. En hombres sub-23, prueba que no tuvo representación colombiana, el vencedor fue el sueco Jakob Söderqvist, quien impuso un registro de 38.24 minutos, a 48.741 km/h. La plata fue para el neozelandés Nate Pringle, a 1.03, y el bronce para el francés Maxime Decomble, a 1.04.