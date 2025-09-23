Fiscal Camargo se defendió en medio de la tormenta por el caso de Nicolás Petro: “confío en Laborde”

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, salió al paso de las dudas planteadas por la fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada del proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Laborde había expresado su preocupación por posibles intentos de interferir en la investigación, lo que llevó a la jefa del ente acusador a responder de manera oficial.
Camargo aseguró que bajo su administración “no existe ni existirá directriz alguna que afecte la autonomía e independencia de los fiscales”. Según explicó, las medidas adoptadas desde la dirección buscan acompañamiento y buenas prácticas, no interferencia.