Selección de fútbol de México marginará del Mundial a futbolistas que no se presenten a la concentración

La selección de México advirtió que excluirá del Mundial a los jugadores que no se presenten al inicio de la concentración este miércoles, en medio de versiones periodísticas que señalan la posible ausencia de varios internacionales que encaran compromisos con sus clubes. El Tri lanzó el recado luego de que la prensa local revelara que los dos internacionales mexicanos del Toluca no se presentarán a los trabajos premundialistas de este miércoles porque disputarán la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf. El juego contra Los Angeles FC está programado a las 19H30 locales en Toluca de Lerdo, media hora antes del comienzo formal de la convocatoria de Javier Aguirre con miras al Mundial (11 de junio-19 de julio).

“El que no venga, estará fuera del Mundial. No podemos ser flexibles ni mucho menos”, dijo el seleccionador en una breve rueda de prensa brindada horas después de que el Tri divulgara un comunicado advirtiendo de la posible exclusión. La supuesta ausencia de los jugadores de los Diablos Rojos causó molestia en las Chivas de Guadalajara, que cedieron a sus cinco internacionales a la selección a pesar de que disputan los cuartos de final de la liga.

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, ordenó el regreso de sus seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) al club para preparar el juego de vuelta de cuartos ante Tigres del fin de semana.

¿Ultimátum para la selección mexicana?

Desde febrero los clubes acordaron liberar a los jugadores al término de la fase regular del torneo Clausura local y después de los partidos de ida de las semifinales de la Concacaf. Lea aquí: “Demostramos qué tipo de equipo somos”: Luis Enrique sacó pecho tras paso a segunda final consecutiva de Champions con el PSG Pero, según la prensa mexicana, el lateral Jesús Gallardo y el extremo Alexis Vega, ambos citados por Aguirre, entrenaron el martes con el Toluca y el entrenador Antonio Mohamed planea alinearlos en la semifinal de vuelta de la Concachampions. “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”, dijo el presidente del Guadalajara en X. El seleccionador mexicano aseguró, sin embargo, que “todo está conforme a lo planeado”.