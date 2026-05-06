Cerca de 860.000 niños en Colombia han sido víctimas de abuso sexual digital: la mayoría calla por miedo o vergüenza

Cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años en Colombia, equivalentes al 21 % de quienes usan internet en ese rango de edad, fueron víctimas de alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante un solo año.
Le puede interesar: En promedio, seis menores de edad fueron víctimas de explotación sexual cada día en la última década en Colombia
Esto, según el estudio Disrupting Harm presentado este miércoles 6 de mayo por la Oficina de Estrategia y Datos de Unicef Innocenti, Ecpat International y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que también encontró que ninguno de los adolescentes encuestados presentó denuncia formal ante autoridades, líneas de ayuda o trabajadores sociales.