Más de 3.700 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en 2026

Ni siquiera en las escuelas, hogares y refugios las infancias están a salvo. No hemos llegado ni a la mitad de 2026 y la cifra es escalofriante: 3.773 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en lo corrido del año. Los abusadores son familiares, amigos, profesores, médicos, conocidos.
Así lo informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su más reciente informe. La cifra es respaldada muy de cerca por informes de Medicina Legal, entidad que establece que este año, de los 4.572 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, 3.456 han sido a menores de 18 años.
La mayoría de las víctimas son niñas, con 3.251 de los casos (86%). Y el lugar donde más se atienden casos es Bogotá, con 797. En el vergonzoso top le siguen Valle del Cauca, con 401; Antioquia, con 228; Cundinamarca, con 179, y Atlántico, con 173.
Por esta misma razón, en 2025 el Instituto brindó protección a 20.546 niños y niñas, lo que representa un aumento del 10 % frente a 2024, año en el que se reportaron 18.746 casos, y del 21 % en comparación con 2023, cuando se registraron 16.946.