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Sinner se paseó ante Zverev para ser campeón por primera vez del Masters de Madrid

Sinner se convirtió en el primer tenista en conquistar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de Novak Djokovic y Rafael Nadal.

  • En Madrid, Sinner se anotó su 28ª victoria consecutiva en Masters 1000, en un partido que tuvo controlado desde el inicio ante Alexander Zverev. FOTO AFP
    En Madrid, Sinner se anotó su 28ª victoria consecutiva en Masters 1000, en un partido que tuvo controlado desde el inicio ante Alexander Zverev. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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El número uno del mundo, Jannik Sinner, ganó este domingo su primer Masters 1000 de Madrid tras imponerse en la final en la Caja Mágica al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2.

Sinner es ahora el primer tenista en conquistar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de Novak Djokovic y Rafael Nadal.

“Significa mucho para mí (hacer esa marca), pero al mismo tiempo, siempre digo que no puedo compararme con Rafa, Roger, Novak. Lo que ellos hicieron es algo increíble”, afirmó Sinner.

“Yo no juego por estos récords, ¿sabes?, ni juego por los récords en general. Juego por mí mismo”, explicó el italiano.

“Hoy fue una actuación realmente, realmente buena por mi parte, muy sólida, con un buen saque, pero no me comparo con otros jugadores”, afirmó Sinner.

“Intento dar la mejor versión posible y ya está. Al mismo tiempo, cada día es diferente”, aseguró el número uno del mundo.

El italiano de 24 años se convierte también en el primero en ganar de forma consecutiva los cuatro primeros torneos de esa categoría del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid).

Sinner se apuntó su 23ª victoria consecutiva y se anotó uno de los Masters 1000 que faltaban en su palmarés.

Al italiano ya sólo le queda ganar en su país, en Roma, para completar el circuito de citas de esa categoría.

Su nueva victoria llega a apenas unas semanas de Roland Garros, el gran título que también está ausente de sus vitrinas.

Sin Carlos Alcaraz, que ya anunció que no estará en la cita parisina por su lesión de muñeca, Sinner se perfila como el gran favorito para llevarse el trofeo.

La final más rápida

“Hoy jugué un tenis muy sólido. Sascha no jugó muy bien, pero si no llego a tener uno o dos breaks enseguida y me mantengo por delante, sus piernas habrían empezado a funcionar y él habría empezado a ganar confianza, especialmente en esta cancha”, explicó Sinner.

El primer set apenas tuvo historia, con un Sinner imperial que pasó por encima de Zverev.

En apenas 17 minutos, el germano ya perdía 5 juegos a 0, al multiplicar errores y fallar puntos fáciles.

Zverev, número tres del mundo, apenas pudo hacer un 5-1 antes de que su rival cerrara el set con un ace.

“Es muy bueno, por supuesto, pero creo que hoy habría perdido con cualquiera. Creo que jugué un partido horrible”, reconoció Zverev tras el encuentro.

El alemán, ganador en Madrid en 2018 y 2021, lleva ya nueve derrotas consecutivas contra Sinner, que esta temporada le había ganado en semifinales de Montecarlo, Miami e Indian Wells.

En la segunda manga, el alemán perdió el saque en su segundo servicio, dejando a su rival escaparse hasta 3-1.

Zverev no encontró la manera de remontar a su rival, que no concedió ninguna bola de break en todo el partido.

Sinner aprovechó la primera de sus bolas de rotura en el séptimo juego para ponerse 5-2 y cerrar el partido con su saque en apenas 57 minutos, en la que fue la final más rápida sobre la tierra batida de la Caja Mágica madrileña.

“Creo que en este momento hay una gran diferencia entre Sinner y todos los demás. Es así de sencillo”, sentenció Zverev.

Siga leyendo: Jannik Sinner y Aryna Sabalenka se quedaron con el título de Indian Wells: ambos consiguieron su primer campeonato

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