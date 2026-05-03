Sinner se paseó ante Zverev para ser campeón por primera vez del Masters de Madrid

El número uno del mundo, Jannik Sinner, ganó este domingo su primer Masters 1000 de Madrid tras imponerse en la final en la Caja Mágica al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2.

Sinner es ahora el primer tenista en conquistar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de Novak Djokovic y Rafael Nadal.

“Significa mucho para mí (hacer esa marca), pero al mismo tiempo, siempre digo que no puedo compararme con Rafa, Roger, Novak. Lo que ellos hicieron es algo increíble”, afirmó Sinner.

“Yo no juego por estos récords, ¿sabes?, ni juego por los récords en general. Juego por mí mismo”, explicó el italiano.

“Hoy fue una actuación realmente, realmente buena por mi parte, muy sólida, con un buen saque, pero no me comparo con otros jugadores”, afirmó Sinner.

“Intento dar la mejor versión posible y ya está. Al mismo tiempo, cada día es diferente”, aseguró el número uno del mundo.

El italiano de 24 años se convierte también en el primero en ganar de forma consecutiva los cuatro primeros torneos de esa categoría del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid).

Sinner se apuntó su 23ª victoria consecutiva y se anotó uno de los Masters 1000 que faltaban en su palmarés.

Al italiano ya sólo le queda ganar en su país, en Roma, para completar el circuito de citas de esa categoría.

Su nueva victoria llega a apenas unas semanas de Roland Garros, el gran título que también está ausente de sus vitrinas.

Sin Carlos Alcaraz, que ya anunció que no estará en la cita parisina por su lesión de muñeca, Sinner se perfila como el gran favorito para llevarse el trofeo.